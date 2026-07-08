Este es el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación identificado por EE. UU. tras haber abatido a alias 'El Mencho'

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos identificaron al nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Juan Carlos Valencia, quien sustituyó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido en febrero durante un operativo mexicano en el que participaron las fuerzas de la unión americana.

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Valencia, alias "El 03", nació en Estados Unidos y es heredero de un linaje conocido en el narcotráfico mexicano.

Su padre, Armando Valencia, cofundó el Cartel del Milenio en el estado de Michoacán, que durante años fue el enlace de grupos del crimen organizado colombianos.

El gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por la captura de Valencia, de acuerdo con la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo.

Puesta al día en junio de este año, la guía detallada que el CJGN cuenta en la actualidad con entre 15.000 y 20.000 miembros distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México, con líderes regionales que "controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, Juan Carlos Valencia González".

El CJGN utiliza "violencia extrema y medios intimidatorios" en su combate por el control de su territorio frente a su principal enemigo, el cártel de Sinaloa.

El "Mencho" murió en Tapalpa, en Jalisco, en medio de grandes escenas de violencia luego de que su muerte provocara que miembros del cartel bloquearan carreteras y quemaran vehículos en dos tercios del país.

El CJGN, cabe resaltar, nació hacia 2010 derivado de los restos del Cartel Milenio de los Valencia.

Tras el fin del "Mencho" en febrero, el CJGN comenzó a reorganizarse, y en abril las fuerzas mexicanas informaron que habían capturado a uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva.

Estados Unidos ofreció también una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva.

Lucha férrea de EE. UU. contra el narcotráfico

Durante el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha incrementado sus operaciones y su apoyo militar contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la caída alias 'El Mencho' al asegurar que los servicios de inteligencia de su país jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y abatiera al criminal.

En junio, Trump también anunció la muerte de alas 'Niño Guerrero', el líder del Tren de Aragua, la temida banda transnacional venezolana que catalogó como "una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta".

"En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos entregó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", escribió Trump entonces.

A ambas operaciones se suma la del operativo militar en Caracas en enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones en Nueva York de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesiones de armamento en contra de Estados Unidos.