Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

La denuncia ante la Fiscalía General de Colombia por parte de la fundación Misión Colombia Transparente, acerca de que 3.949.159 votos de los que obtuvo el excandidato presidencial oficialista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio habrían sido producto del constreñimiento electoral de organizaciones criminales, será presentada también ante Estados Unidos.

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Así lo confirmaron a La Noche de NTN24 los integrantes de Misión Colombia Transparente, que explicaron los caminos que podrían tomarse para hacer llegar a Estados Unidos las cifras, que representan el 31,07% del total de 12.708.712 votos que logró el candidato del presidente Gustavo Petro en los comicios presidenciales en los que fue derrotado por Abelardo de la Espriella.

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"Podríamos estar pensando en viajar a Estados Unidos y entregar absolutamente todas las pruebas o (hacerlo) a través de la Embajada aquí en Colombia, que nos brinden una audiencia para nosotros presentar las pruebas como tal", explicó a NTN24 Andrés Felipe "Gury" Rodríguez Puerta, concejal de Medellín por el partido político Centro Democrático.

Para Rodríguez, uno de los firmantes de la denuncia por presunto constreñimiento presentada ya ante la Fiscalía General de la Nación, es importante "aprovechar el buen ambiente que puede haber en el futuro cercano del mismo presidente electo y entregar precisamente estas pruebas".

Sergio Alzate, abogado y director de Misión Colombia Transparente —otro de los firmantes junto a Rodríguez y a David Toledo—, señaló que "la forma de preservar la democracia y nuestras libertades es llevando esto a un juicio, unidos con todas las instituciones".

Dichas instituciones incluyen no solo a la Defensoría, las gobernaciones, el nuevo Gobierno, sino a las autoridades norteamericanas, que han manifestado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella en la lucha contra el narcotráfico en el país.