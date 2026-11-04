Un grupo de siete juristas tendrá a su cargo la evaluación de candidatos a instituciones del Poder Judicial, según la Mesa de Diálogo en Venezuela

La Mesa de Diálogo en Venezuela puso en funcionamiento el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, instancia creada para evaluar a los candidatos que aspiran a ocupar cargos en distintas instituciones del Poder Judicial.

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El nuevo organismo tendrá como tarea comprobar que los postulados reúnan las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los criterios contemplados en el baremo de evaluación.

Dicho consejo está integrado por siete juristas seleccionados por las delegaciones que participan en las conversaciones.

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Su trabajo será revisar las credenciales de los aspirantes al TSJ, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

Este consejo tendrá funciones de asesoría técnica y trabajará de manera paralela al Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, encargado de participar en el proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales.

El anuncio fue formalizado mediante un comunicado conjunto por las delegaciones del régimen y la AN 2015.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.