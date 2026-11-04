Luto en la comedia: murió reconocido humorista sudamericano a los 56 años

El reconocido comediante argentino Daniel Bifulco falleció este miércoles 4 de noviembre, según confirmó el también humorista Alfredo Silva en medio de una entrevista con el programa TN Show.

Silva mencionó que la madre de Bifulco tuvo el infortunio de hallar a su hijo muerto en el interior de su vivienda.

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“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, explicó Silva.

Bifulco, según precisa el reconocido diario argentino El Clarín, quedó en el recuerdo del público por su participación en una producción llamada ‘Los Jaimitos’.

Bifulco hizo parte en ‘Los Jaimitos’ de un trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

El grupo de humoristas se convirtió en una presencia habitual de VideoMatch a fines de los años 90 y durante los años siguientes.

El libreto del programa tenía como eje las aventuras de tres niños traviesos que interpretaban canciones y rimas con apunte irónicos y con doble sentido sobre los temas de actualidad.

Los humoristas con ‘Los Jaimitos’ se ganaron un lugar entre los personajes más populares del ciclo conducido por el reconocido Marcelo Tinelli.

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Varias celebridades, sobre todo del mundo de la farándula argentina, expresaron su tristeza en las redes sociales por la muerte de su colega.

“Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”, escribió, por ejemplo, el famoso humorista argentino Torry Palenzuela.