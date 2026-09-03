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Grupos criminales

Alias ‘Bendito Menor’ habría sido asesinado por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: inteligencia militar verifica la información

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias ‘Bendito Menor’ habría sido asesinado - Canva y Redes
Alias ‘Bendito Menor’ habría sido asesinado - Canva y Redes
Uno de los oficiales que participa en la búsqueda de ‘Bendito Menor’ explicó que llevan aproximadamente tres días sin detectar sus comunicaciones en las interceptaciones realizadas en las zonas donde se movilizaba.

Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), habría sido asesinado por integrantes de su propia organización, según información conocida este jueves, 3 de septiembre, por el medio de comunicación SEMANA. Sin embargo, la versión todavía está siendo verificada por los organismos de inteligencia del Estado y no existe, hasta el momento, una confirmación oficial sobre su muerte.

De acuerdo con altas fuentes de inteligencia, la información habría sido entregada por fuentes humanas y estaría relacionada con un sujeto conocido con el alias de ‘Patiliso’, quien, presuntamente, habría dado la orden de asesinar a Pérez Toncel debido a las supuestas insurrecciones y desobediencias del señalado cabecilla.

Uno de los oficiales que participa en la búsqueda de ‘Bendito Menor’ explicó que llevan aproximadamente tres días sin detectar sus comunicaciones en las interceptaciones realizadas en las zonas donde habitualmente se movilizaba. A esto se suma la información recibida a través de fuentes humanas, según la cual el criminal habría sido asesinado por no acatar órdenes dentro de la estructura.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, señaló el oficial, de acuerdo con la información conocida por SEMANA.

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La misma fuente indicó que dentro de la organización existiría malestar contra ‘Bendito Menor’, a quien otros integrantes de las ACSN responsabilizarían de haber incrementado la presión de las autoridades sobre la estructura criminal en diferentes zonas del Caribe.

Mientras inteligencia militar intenta establecer si la información corresponde a la realidad, las operaciones para ubicar a Pérez Toncel se han mantenido en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. El cerco se desarrolla por tierra, aire y también en el mar Caribe, debido a la información que apunta a que el señalado cabecilla utilizaría lanchas rápidas para movilizarse y, eventualmente, salir del territorio colombiano.

La búsqueda también cuenta con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo con información conocida en los últimos días. Las autoridades consideran a ‘Bendito Menor’ como uno de los objetivos prioritarios dentro de la ofensiva contra las estructuras criminales que tienen presencia en la región Caribe.

Cabe resaltar que la eventual muerte de ‘Bendito Menor’ se conoce después de varios episodios en los que el señalado cabecilla utilizó las redes sociales para desafiar públicamente a las autoridades y, particularmente, al entonces presidente electo y posteriormente mandatario Abelardo de la Espriella.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en julio, después de que De la Espriella ordenara preparar todo lo necesario para capturarlo o darlo de baja en caso de que opusiera resistencia. El mandatario también lo señaló como un objetivo de alto valor de su Gobierno.

Pocos días después, ‘Bendito Menor’ reapareció en un video junto a alias ‘La Bebecita’, mientras recorría una zona de La Guajira en motocicleta. En la grabación aseguró: “Estamos es melooo sin miedo que viva mi Guajira”, en un mensaje interpretado como una respuesta directa a las advertencias del Gobierno.

La provocación no terminó allí. El 16 de julio, el señalado cabecilla volvió a aparecer en redes sociales con una publicación en la que se burlaba de De La Espriella y lo calificaba como el “Tigre de Temu”. El mensaje circuló mientras continuaban las operaciones para localizarlo y permanecía vigente una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permitiera su captura.

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Posteriormente, después de la posesión presidencial del 7 de agosto, volvió a desafiar al Gobierno. En una publicación difundida en redes sociales se le atribuyó el mensaje: “Ya pasó el 7 de agosto y estamos firmes, no tienen palabra”, mientras que en otra publicación se utilizó la expresión “El menor es el que manda, Abelardo es un gatito”.

Estos episodios se sumaron a una serie de apariciones públicas que llamaron la atención de las autoridades, debido a que ‘Bendito Menor’ se mostraba en redes sociales pese a estar en la mira de la Fuerza Pública. En julio también había sido registrado participando en una caravana de motocicletas en Riohacha, La Guajira, después de un partido de la Selección Colombia, hecho que generó una fuerte reacción de De la Espriella.

Asimismo, Naín Pérez Toncel, también conocido como ‘Naín’, ‘Naona’ o ‘Bendito Menor’, es señalado como integrante y uno de los cabecillas visibles de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura conocida también como ‘Los Pachenca’, con presencia principalmente en zonas de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Su exposición en redes sociales se convirtió precisamente en una de las características que más llamó la atención durante la persecución de las autoridades. En diferentes publicaciones se le ha visto acompañado de personas de su círculo cercano, motocicletas de alta gama y elementos asociados con la estructura criminal.

Finalmente, cabe resaltar que las ACSN mantienen disputas por el control territorial y de economías ilegales con otras estructuras criminales que operan en el Caribe colombiano. La organización ha sido señalada por las autoridades de tener presencia en distintos sectores de la Sierra Nevada y La Guajira.

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