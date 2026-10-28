NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Avioneta

Avioneta que cumplía una misión humanitaria cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Avioneta cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela - Fotos: X
Avioneta cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela - Fotos: X
Hasta el momento, los equipos de rescate continúan rastreando el área para localizar la aeronave y determinar la situación de sus ocupantes.

Una avioneta Cessna 206, identificada con las siglas YV 166, cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela, mientras cubría una ruta hacia la comunidad indígena yanomami de Parima B.

o

La aeronave cumplía una misión humanitaria y trasladaba el cuerpo de una mujer fallecida, a un familiar y a un enfermero.

La información fue difundida a través de la cuenta de Instagram del gobernador Miguel Rodríguez, que informó sobre el despliegue de equipos de búsqueda y salvamento para localizar el sitio del siniestro.

o

Hasta el momento, los equipos de rescate continúan rastreando el área para localizar la aeronave y determinar la situación de sus ocupantes.

El accidente vuelve a poner de relieve las dificultades que enfrenta el personal sanitario en el sur de Venezuela, donde las características geográficas y el clima complican las operaciones aéreas y la atención de las comunidades alejadas.

o

Según expertos, en Venezuela, los accidentes de avionetas y aeronaves civiles ocurren con un promedio de unos 8 a 10 siniestros por año.

Sin embargo, agregan que el número exacto ha disminuido en comparación con décadas pasadas debido a la reducción general del tráfico aéreo y la actividad económica.

Temas relacionados:

Avioneta

Amazonas

Accidente

Reporte

Informe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El caso está en muy buenas manos": abogado sobre la jueza designada en caso contra Maduro y Flores

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Nuevo accidente ferroviario en España reabre debate sobre seguridad e inversión en infraestructura

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Armada de Colombia incauta droga en el Pacífico - Foto: EFE
Armada de Colombia

Armada de Colombia incautó seis toneladas de droga tras intensa persecución en el mar Pacífico que quedó captada en video

Olmedo López, Sneyder Pinillla y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE/Captura video de X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Emisiones - Foto Canva
Emisiones

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Armada de Colombia incauta droga en el Pacífico - Foto: EFE
Armada de Colombia

Armada de Colombia incautó seis toneladas de droga tras intensa persecución en el mar Pacífico que quedó captada en video

Cambia el chip
Nuestra Tele Internacional

CAMBIA EL CHIP

Olmedo López, Sneyder Pinillla y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE/Captura video de X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Jorge Martín Frías - Pedro Sánchez (AFP)
España

“Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías

Emisiones - Foto Canva
Emisiones

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Bocetos juicio Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"Significa justicia": integrante de Vente Venezuela sobre nueva comparecencia de Maduro y Flores

Estados Unidos

Contundente rechazo: Estados Unidos condenó ataque contra militares salvadoreños en Haití

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023