Avioneta que cumplía una misión humanitaria cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela

Una avioneta Cessna 206, identificada con las siglas YV 166, cayó en una zona selvática del estado Amazonas, Venezuela, mientras cubría una ruta hacia la comunidad indígena yanomami de Parima B.

La aeronave cumplía una misión humanitaria y trasladaba el cuerpo de una mujer fallecida, a un familiar y a un enfermero.

La información fue difundida a través de la cuenta de Instagram del gobernador Miguel Rodríguez, que informó sobre el despliegue de equipos de búsqueda y salvamento para localizar el sitio del siniestro.

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Hasta el momento, los equipos de rescate continúan rastreando el área para localizar la aeronave y determinar la situación de sus ocupantes.

El accidente vuelve a poner de relieve las dificultades que enfrenta el personal sanitario en el sur de Venezuela, donde las características geográficas y el clima complican las operaciones aéreas y la atención de las comunidades alejadas.

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Según expertos, en Venezuela, los accidentes de avionetas y aeronaves civiles ocurren con un promedio de unos 8 a 10 siniestros por año.

Sin embargo, agregan que el número exacto ha disminuido en comparación con décadas pasadas debido a la reducción general del tráfico aéreo y la actividad económica.