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Lunes, 06 de julio de 2026
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estrecho de Ormuz

Reportan que un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - AFP
La península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - AFP
La agencia británica de seguridad marítima UKMTO precisó que el incidente tuvo lugar a ocho millas náuticas al este de Limah, Omán.

Este lunes, la Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó que un "proyectil desconocido" impactó y provocó un incendio en un petrolero frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

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"Un buque cisterna ha informado de que fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras viajaba hacia el sur", dijo UKMTO en una publicación en X.

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Según precisó la agencia británica de seguridad marítima, el incidente tuvo lugar a ocho millas náuticas al este de Limah. No se reportaron víctimas ni daños ambientales, según añadió en su reporte.

"Se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", comentó la agencia.

El incidente ocurre a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán y de los esfuerzos en curso para lograr un acuerdo de paz duradero en Medio Oriente.

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Cabe subrayar que el estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo para el transporte de energía, fue escenario de tensiones durante la guerra entre Estados Unidos y el régimen islámico, que decidió bloquear la vía marítima y varios buques fueron atacados.

Ante eso, Washington decidió responder con su propio bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que generó más tensiones al conflicto.

No obstante, el tráfico marítimo se reanudó después de que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento el mes pasado con el objetivo de poner fin al conflicto y reabrir la ruta estratégica.

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