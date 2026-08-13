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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Bolivia

Bolivia endurece su seguridad fronteriza para ponerle freno a los grupos criminales brasileños

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Uniformados de Bolivia (AFP)
Uniformados de Bolivia (AFP)
El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país.

El Gobierno de Bolivia lanzó una agresiva campaña de seguridad en una de sus fronteras para ponerle freno a la expansión de grupos criminales brasileños.

La ciudad de Guayaramerín, que limita con Brasil, será el epicentro del plan de seguridad para combatir el narcotráfico en su territorio.

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Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína.

La presencia de estos grupos ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia, especialmente en Guayaramerín, que apenas algunos metros de río la separan de territorio brasileño.

El Gobierno de Rodrigo Paz atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas a estos dos grupos, una cifra inusual en el país de 11,3 millones de habitantes.

El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento del Ministerio de Gobierno.

La política también contempla un "intercambio táctico de inteligencia" con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras.

Se debe "fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras", dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni.

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El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de "refugio" de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros.

Desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 "capos" de organizaciones criminales internacionales.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU, además, comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

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