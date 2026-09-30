Caída de árbol en la parroquia El Recreo, Caracas, dejó afectaciones en la vía y una tubería

Este miércoles, cuadrillas de la Alcaldía de Caracas se desplegaron en el sector Los Cedros, parroquia El Recreo, para retirar un árbol de samán que cayó en la vía y generó afectaciones.

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Las labores incluyeron el troceado y retiro del árbol para facilitar la recuperación de la arteria vial.

Asimismo, el equipo se encuentra realizando los trabajos de sustitución de la tubería afectada por el incidente.

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Según la alcaldesa chavista Carmen Meléndez, "se dispuso del apoyo temporal de camiones cisterna para abastecer a la población de los sectores afectados mientras avanzan las reparaciones".

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y tomar previsiones mientras continúan las labores.

La parroquia El Recreo es una de las 22 parroquias que conforman el Municipio Libertador en Caracas, Venezuela.