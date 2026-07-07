Suspenso en una tarde épica: Argentina logra clasificarse para cuartos de final del Mundial tras sufrir ante Egipto

La selección de Argentina derrotó este martes a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA en el que resultó ser un vibrante encuentro para los aficionados.

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El primer tanto llegó al minuto 15 cuando Yasser Ibrahim, defensa del Al-Ahly de la Premier League de Egipto, impactó el balón de cabeza para abrir el marcador de manera inesperada.

Al minuto 21, el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, se perdió la oportunidad de alcanzar el que para entonces era el empate parcial tras errar un gol desde el punto penal que fue atajado por Mostafa Shoubir.

Ya en el segundo tiempo, al que los equipos saltaron con la eliminación parcial de la campeona del mundo, los egipcios ampliaron su ventaja a dos goles con la anotación de Mostafa Ziko, delantero en el Pyramids FC de la Premier League de Egipto.

Ese tanto, cabe resaltar, llegó poco después de que a Egipto le anularan una anotación tras una revisión del VAR por una infracción cometida en la recuperación de la que se originó la anotación.

Al minuto 79, el panorama empezaba a cambiar para la selección sudamericana, pues Cristian 'Cuti' Romero empezaría la que sería una remontada épica en una instancia definitiva.

Apenas cuatro minutos después, Messi no desaprovechó la oportunidad para reivindicarse por su penalti fallado y con un fuerte remate venció el intento de Shoubir por atajarle nuevamente una oportunidad clara de gol.

Ya en los minutos de reposición, al 90 + 3, Enzo Fernández selló la victoria para que el equipo de Lionel Scaloni continúe en la pelea por defender el título mundial alcanzado en Catar 2022.

Argentina, cabe resaltar, deberá medirse en cuartos de final contra la selección ganadora entre Colombia y Suiza.