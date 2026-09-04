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Escándalo en EE. UU. por videojuego que lanzó la Casa Blanca sobre la expulsión de migrantes

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Escándalo en EE. UU. por videojuego que lanzó la Casa Blanca sobre la expulsión de migrantes
Escándalo en EE. UU. por videojuego que lanzó la Casa Blanca sobre la expulsión de migrantes
El lanzamiento tiene lugar en un contexto en el que el gobierno republicano ha intensificado las operaciones de arresto y deportación masiva de migrantes en Estados Unidos.

La Casa Blanca presentó este jueves un videojuego basado en las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, cuyo objetivo es detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. La iniciativa ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El lanzamiento tiene lugar en un contexto en el que el gobierno republicano ha intensificado las operaciones de arresto y deportación masiva de migrantes en Estados Unidos.

"Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones", declaró a la AFP Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en el sureño estado de Texas.

La Casa Blanca defendió la iniciativa, afirmando en un comunicado que el videojuego "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito' y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos".

El juego, accesible en la página web oficial de la Casa Blanca, está inspirado en el clásico juego "Snake", adoptando sus gráficos retro.

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El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

Otro juego publicado el jueves por la Casa Blanca consiste en construir un muro en la frontera con México, un proyecto promovido por Donald Trump, basado en los principios del famoso juego "Tetris". El título es sugerente: "Protege la frontera de la horda que se avecina".

"Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás", añadió García Grewal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país.

El video, con música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Donald Trump.

El DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

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