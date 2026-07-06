Voluntario da recomendaciones a aquellos que envían medicamentos a Venezuela: "Toca, porque hay quienes se aprovechan de la desgracia"

Recientemente, el video de un joven voluntario dando recomendaciones a aquellos que envían medicamentos a Venezuela en medio de la tragedia que enluta al país suramericano por los terremotos, recorrió varias redes sociales.

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En el audiovisual, el muchacho menciona un par de tips para evitar que dichos fármacos sean vendidos por personas que buscan hacer negocio con las donaciones.

"En tiempo de crisis siempre habrá personas que se aprovechan de la desgracia de los demás, toca", dijo el voluntario.

"Los que vayan a donar, código de barra, táchenlo (con marcador oscuro) y coloquen ahí de una vez: 'donado'", acotó.

Hasta el momento sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez reporta 3.535 decesos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado al menos 16.740 heridos.

Además, según las autoridades venezolanas, los eventos sísmicos dejaron 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.854 personas sin vivienda.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.