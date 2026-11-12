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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Latin Grammy

Juanes conquista otro Latin Grammy: Karol G, Feid y Carlos Vives también triunfan en Las Vegas

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Juanes | Foto: EFE
Juanes | Foto: EFE
La música colombiana suma reconocimientos en diferentes categorías, mientras Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar representan el talento venezolano entre los premiados.

Juanes subió de nuevo al escenario de los Latin Grammy para recibir un nuevo gramófono. El músico colombiano ganó el premio a Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban en la ceremonia principal de la edición 27, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Su triunfo se transformó en uno de los momentos destacados para la delegación colombiana en una noche que igualmente dejó reconocimientos para Karol G, Feid, Carlos Vives y otros representantes del país.

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El intérprete de La camisa negra se impuso en una categoría en la que competía con Emmanuel Horvilleur, La Vida Bohème, Draco Rosa y Usted Señalemelo. El reconocimiento llegó por su más reciente producción, Juanesteban, un proyecto con el que sostiene su exploración del pop y el rock latino.

La victoria de Juanes tuvo un significado especial porque fue uno de los primeros premios entregados en la gala televisada. El artista sigue ampliando su trayectoria en estos galardones, en los que ya fue reconocido anteriormente en distintas ocasiones por sus álbumes y composiciones.

La representación nacional ya consiguió varios gramófonos en la Premiere, la ceremonia previa a la transmisión principal. Carlos Vives ganó en Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por El último disco Vol. 1, mientras Karol G y Feid se llevaron Mejor Interpretación de Reguetón por su colaboración Verano Rosa.

Igualmente fue reconocido Grupo Niche, cuyo director, José Aguirre, recibió el premio a Mejor Canción Tropical por Realidad-es. La agrupación Cantoalegre y Marta Gómez triunfaron en Mejor Álbum de Música Infantil por Mil secretos. A ellos se sumó el compositor colombiano Vibarco, quien obtuvo un gramófono como coautor de Hasta Jesús Tuvo un Mal Día, de CA7RIEL & Paco Amoroso.

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Estos resultados dejan ver la presencia de músicos colombianos en géneros diversos, desde el vallenato y la salsa hasta el reguetón, el pop y la música infantil.

Venezuela tuvo un reconocimiento destacado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica, con Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por Odyssey. El premio resalta el trabajo del director venezolano y de una institución fundamental para la formación y proyección internacional de músicos de su país.

La participación venezolana además incluyó a Gonzalo Grau, reconocido en Mejor Arreglo por Dando y dando.

La ceremonia continúa con categorías de gran expectativa, entre ellas Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Por eso, los resultados conocidos hasta este momento aún podrían ampliar la lista de triunfos colombianos y venezolanos en la edición 2026.

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