¿Qué busca? Delcy está intentando por todos los medios reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos

NTN24 conoció en primicia que la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, estaría buscando por todos los medios reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Fuentes confirmaron al canal de las Américas que el objetivo de Rodríguez antes de regresar a Venezuela tras su participación en la Asamblea General de la ONU es reunirse con el funcionario de la administración Trump.