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Abelardo de la Espriella

Gobierno colombiano responde a alias ‘Pinocho’, luego de que el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada planteara condiciones para su entrega

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen de referencia - Canva
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El Ministerio de Justicia aseguró que Fredy Castillo Carrillo deberá acudir a las autoridades y cumplir las condiciones que determine la justicia, sin acuerdos por fuera de la Constitución.

El Ministerio de Justicia de Colombia se pronunció este sábado, 12 de septiembre, sobre la intención de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, de someterse a la justicia, luego de que el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) planteara condiciones para su eventual entrega.

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En un comunicado, la cartera señaló que, siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, el ordenamiento jurídico colombiano ya establece los mecanismos y procedimientos para que Castillo Carrillo se someta a la justicia.

El camino es claro”, señaló el Ministerio, al explicar que alias ‘Pinocho’ deberá acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir las condiciones y decisiones que determine la justicia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia fue enfático en que no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Además, cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La respuesta del Gobierno se conoce después de que alias ‘Pinocho’ manifestara públicamente que estaría dispuesto a entregarse, pero condicionara esa decisión a la existencia de garantías jurídicas y a conocer previamente las penas que enfrentaría.

El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, ordenó a los ministros de Defensa y de Justicia coordinar, en un plazo de una semana, el sometimiento de Castillo Carrillo y advirtió que no habrá negociaciones, dilaciones ni exigencias.

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Castillo Carrillo es señalado como uno de los principales jefes de las ACSN, organización con presencia principalmente en Magdalena y La Guajira. Además, el Gobierno había firmado el pasado 26 de agosto su extradición a Estados Unidos, junto con la de otros cabecillas de estructuras criminales.

Ahora, el Ministerio de Justicia le hizo una invitación directa: “materializar su intención” y seguir el procedimiento establecido. La cartera reiteró que la institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley.

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