Comando Central de EE. UU. anuncia el lanzamiento de nuevos ataques contra objetivos del régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles que sus fuerzas comenzaron a lanzar ataques contra objetivos del régimen de Irán.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, el CENTCOM indicó que los ataques responden a la agresión injustificada y continua del régimen de Irán.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron hoy a las 5:15 p. m. ET a lanzar ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, por orden del Comandante en Jefe. Los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán”, indicó.

Horas antes, Donald Trump había anunciado que las fuerzas militares de su país darían otro "duro golpe" al régimen de Irán en el transcurso del día y se había referido al acuerdo con el que se busca el fin de los ataques en Medio Oriente.

"Vamos a atacarlos pronto. He estado trabajando con Irán hace meses, deberían haber firmado, es un acuerdo magnífico... evita que tengan un arma nuclear", declaró Trump.

El mandatario, además, sumó de manera contundente nuevas amenazas de ataque luego de que el régimen de Irán derribara un helicóptero AH-64 Apache en el estrecho de Ormuz.

VEA TAMBIÉN La OIEA exige respuestas al régimen de Irán sobre sus reservas de uranio y aumenta la presión internacional o

"Ayer (martes) les dimos un duro golpe. Hoy (miércoles) volveremos a darles otro duro golpe", anunció el presidente Trump horas antes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que ya había iniciado ataques contra el régimen iraní por orden del comandante en jefe.

Según el comunicado oficial en X, "la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada".

La aeronave, cabe resaltar, fue derribada mientras patrullaba aguas regionales en el mar frente a la costa de Omán. Los dos pilotos involucrados fueron rescatados sanos y salvos, según confirmó el Ejército de Estados Unidos.

Trump había ya anticipado la respuesta militar en Truth Social: "Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. (…) Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".

Este incidente representa la última escalada en una serie de amenazas en medio de a un alto el fuego vigente desde abril, mientras ambos lados intentan negociar el fin definitivo de los ataques.