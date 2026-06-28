Putin admite escasez de combustible en Rusia, pero asegura que la situación “no es crítica”

El presidente ruso Vladímir Putin reconoció este domingo, en una entrevista publicada por el Kremlin, que el país atraviesa "cierta escasez" de combustible causada por los repetidos ataques ucranianos contra las infraestructuras de hidrocarburos rusas con el objetivo de debilitar la ofensiva de Moscú.

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"En cuanto a los ataques contra la infraestructura crítica en general, y la infraestructura energética en particular, por supuesto que estos ataques contra nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas, eso es evidente", dijo Putin.

"En este momento estamos observando cierta escasez, pero no es crítica", añadió.

Este domingo, Ucrania lanzó un ataque "masivo" con drones a la región rusa de Krasnodar, donde se declaró un incendio en una refinería, informó el gobernador regional Veniamin Kondratiev.

"La región de Krasnodar (sur) fue blanco de un ataque masivo lanzado por drones enemigos. En Slaviansk-na-Kubani, varias casas resultaron dañadas por la caída de restos de estos drones. Lamentablemente, una persona murió", escribió Kondratiev en Telegram.

Indicó que en otro distrito una persona resultó herida. "También se declaró un incendio en una refinería petrolera de la ciudad y una línea eléctrica resultó dañada, al igual que un ducto de gas", agregó.

La refinería de Slaviansk-na-Kubani es una de las más grandes del sur de Rusia.

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Previamente, un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital ucraniana, Kiev, dejó al menos dos personas heridas el domingo, informó el jefe de la administración militar local, Timur Tkachenko.

El ejército ucraniano reportó el ataque ruso contra Kiev a primera hora del domingo, y el alcalde Vitali Klitschko instó a la población a permanecer en refugios.

Rusia ataca a Ucrania con bombardeos casi diarios desde el inicio de la invasión lanzada en febrero de 2022, que ha degenerado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania intensificó por su lado sus bombardeos en represalia contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú en el este del país.