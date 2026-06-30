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Martes, 30 de junio de 2026
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Prensa deportiva de Países Bajos pide la destitución de Koeman tras la eliminación de la 'naranja mecánica' frente a Marruecos en el Mundial

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
DT y jugadores de la selección de fútbol de Países Bajos - Fotos: EFE
DT y jugadores de la selección de fútbol de Países Bajos - Fotos: EFE
Un amplio sector de la prensa del país europeo ha calificado de "catástrofe futbolística" y "nuevo fracaso" la eliminación de su combinado nacional.

Sectores de la prensa deportiva de Países Bajos piden la destitución del DT Ronald Koeman tras la eliminación de la 'naranja mecánica' frente a Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Un amplio sector de la prensa del país europeo ha calificado de "catástrofe futbolística" y "nuevo fracaso" la eliminación de su combinado nacional.

Por ello, han exigido a la federación de balompié de su país, la destitución inmediata del mencionado estratega.

Medios de alta influencia neerlandesa como De Telegraaf y Algemeen Dagblad han liderado los duros cuestionamientos.

Marruecos avanzó a los octavos de la Copa Mundial de la FIFA tras vencer 3-2 en penales a Países Bajos en el estadio de Monterrey.

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En los 90 reglamentarios, ambos equipos empataron (1-1) con goles de Cody Gakpo (Países Bajos) en el minuto 72' e Issa Diop (Marruecos) en el agregado (90+1').

Tras el encuentro, Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos, advirtió que "nadie puede detener" a los suyos en este Mundial.

"Lo que debemos decirnos es que nadie puede detenernos", declaró Ouahbi ante periodistas una vez finalizado el compromiso.

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"Somos imparables si jugamos el fútbol que sabemos jugar. Tenemos una selección fuerte a nivel mental, y creo que vamos a llegar muy lejos", añadió.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo, que se está llevando a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, es el más grande de la historia con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

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