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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Mundial 2026

Gastó todos sus ahorros para cumplir el sueño de su abuelo en el Mundial y recibió una inesperada recompensa

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio Azteca - Foto EFE
Estadio Azteca - Foto EFE
La historia de un joven inglés se hizo viral durante el Mundial y terminó con un regalo de 10.000 libras esterlinas.

Con tan solo 21 años, Jacob Allmendinger tomó una decisión que muchos podrían considerar arriesgada: gastar todos los ahorros de su vida para llevar a su abuelo, Geoff Golliker, de 80 años, a ver la Copa del Mundo.

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Lo que empezó como un emotivo gesto hacia un ser querido se fue convirtiendo en una historia viral que ahora tiene un final sorprendente , esto luego de que una empresa decidiera devolverle el dinero invertido.

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La historia fue contada por la periodista Jasmine Lowe, de la BBC, la cual relató cómo el joven nacido en East Yorkshire, Inglaterra, recibió una transferencia de 10.000 libras esterlinas mientras se encontraba en el estadio viendo el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en Atlanta.

"Para ser honesto, no me lo creí del todo hasta que revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaba el dinero. Me quedé completamente en shock", contó Jacob en declaraciones recogidas por la BBC.

El dinero se lo entregó un casino de criptomonedas en línea , todo esto debido a que los directivos conocieron la historia luego de que se hizo viral en redes sociales y decidieron recompensar el sacrificio del joven inglés. Jacob aseguró que nunca imaginó que su decisión tendría un alcance de esta magnitud.

Su abuelo, Geoff Golliker, también reconoció que tanto él, como su nieto, se han convertido en personajes conocidos entre los ingleses que siguen a la selección durante el campeonato de la FIFA.

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"Cuando estábamos en Nueva York, un hombre se acercó y nos preguntó si éramos nosotros los que estábamos haciendo este viaje. Fue algo increíble", relató a la BBC.

Según Jasmine Lowe, el joven explicó que ha estado recibiendo cientos de mensajes de personas de distintas partes del mundo. Muchos le confesaron que la historia les recordó a sus propios abuelos oa familiares que ya no están, sin duda se han sentido muy identificados con él y su abuelo. Muchos de esos mensajes son de personas diciéndole que habrían querido compartir una experiencia similar antes de perder a sus seres queridos.

El viaje tiene un significado especial para ambos. Durante años fue Geoff quien llevó a Jacob a los partidos del Hull City, equipo del cual son hinchas, creando una tradición familiar que ahora el nieto decidió retribuir llevándolo a vivir un Mundial de fútbol. "Ahora soy yo quien le devuelve el favor", explicó.

Desde su llegada a Estados Unidos, han recorrido varias sedes del torneo. Estuvieron en Nueva York, luego viajaron a Atlanta para ver el triunfo de Inglaterra sobre la República Democrática del Congo y luego asistieron al emocionante partido frente a México en el Estadio Azteca , donde la selección inglesa se impuso por 3-2.

Jacob describió ese encuentro como "una experiencia única en la vida" y aseguró que las similitudes con el Mundial de 1966, cuando Inglaterra derrotó a México antes de conquistar el título, aumentaron la ilusión de los aficionados. Por su parte, Geoff destacó el ambiente vivido en las tribunas y elogió el comportamiento de los seguidores mexicanos , a quienes calificó como "absolutamente fantásticos".

Luego de recuperar el dinero, Jacob afirmó que no piensa gastarlo de inmediato. Según explicó a la BBC, planea ahorrar esas 10.000 libras hasta regresar a Inglaterra y analizar sus opciones.

Una de las opciones que recorre la mente del joven las es la de asistir a la Eurocopa de 2028, usar el dinero como parte de la compra de una vivienda o conservarlo como respaldo económico. Mientras tanto, abuelo y nieto continúan disfrutando de un viaje que ya consideras inolvidable.

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