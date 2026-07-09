“Colombia volverá a ocupar el lugar que merece en el mundo”: Abelardo De La Espriella se reunió con embajador de Japón

Abelardo De La Espriella, presidente electo, se reunió en la mañana de este jueves en Bogotá con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru. A este encuentro también asistieron el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El equipo de trabajo del gobierno entrante afirmó que durante el encuentro se revisó una hoja de ruta para ampliar, diversificar y profundizar la cooperación bilateral.

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“Hoy me reuní con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones, abrir nuevos mercados para los productos colombianos, atraer inversión, impulsar el turismo y avanzar en el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el presidente electo afirmó que Japón será un socio estratégico de Colombia durante su gobierno.

“Japón será un aliado estratégico de la Patria Milagro”, anunció.

Adicionalmente, el presidente electo indicó que se sigue construyendo una política exterior seria, pragmática y orientada a resultados. Asimismo, señaló que estas relaciones buscan “generar oportunidades para nuestros empresarios, emprendedores, campesinos y trabajadores”.

Finalmente, Abelardo De La Espriella afirmó que busca llevar a Colombia al lugar que el país merece frente al mundo.

“Colombia volverá a ocupar el lugar que merece en el mundo”, indicó el mandatario.