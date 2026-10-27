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Martes, 27 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aparece en la lista de preconvocatoria de Portugal para la Nations League pese a abandonar la concentración semanas atrás

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo entrenando con la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo entrenando con la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo aparece en la lista de preconvocatoria de Portugal para la Nations League tras abanadonar la concentración semanas atrás.

El astro portugués Cristiano Ronaldo figura entre los jugadores preconvocados por Portugal para los próximos partidos de la Liga de Naciones, abriendo el camino de su regreso a la selección tras su enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

La información, publicada en medios locales y confirmada por un portavoz de la FPF, se adelanta al anuncio de la lista de jugadores que se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, en el norte de Portugal, y que tres días después viajará a Gales para poner fin a la fase de grupos de la Liga de Naciones europea.

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El seleccionador portugués debería anunciar la lista definitiva el 6 de noviembre, precisó el portavoz de la federación.

La institución anunció la semana pasada que Cristiano Ronaldo había sido penalizado con una sanción de 30 días de suspensión por haber abandonado la convocatoria de la selección el 30 de septiembre. La sanción era retroactiva y arrancó el día en que abandonó la convocatoria, por lo que no impide el regreso del jugador a los partidos de noviembre.

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En un largo comunicado publicado el 7 de octubre, el jugador de 41 años se disculpó con los aficionados y con sus compañeros por su actitud, aunque confirmó la ruptura de su relación con el seleccionador Jorge Jesus.

El jugador del Al Nassr saudita acusó al seleccionador de no haber cumplido su palabra tras dejarle en el banquillo durante la victoria de Portugal contra Noruega (2-1), y de no haber respetado un guion de declaraciones a realizar durante una rueda de prensa, que habrían puesto fin al conflicto.

Fue tras esa comparecencia ante la prensa que Cristiano Ronaldo abandonó la convocatoria de Portugal en Copenhague, donde sus compañeros ganaron el día siguiente 4-2 a Dinamarca.

Vigente defensora del título, la selección portuguesa ha ganado sus cuatro primeros partidos de Liga de Naciones, los tres últimos sin Ronaldo, y el equipo está ya clasificado a los cuartos de final que se disputarán en marzo de 2027.

Cristiano Ronaldo, que tendrá entonces 42 años, ha declarado recientemente que esta temporada sería "probablemente" la última de su carrera.

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