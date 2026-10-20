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Justicia

Condenan a 30 años de cárcel en EE. UU. a un traficante guatemalteco por la muerte de 53 migrantes en un camión en Texas

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se aprecia el interior de un camión sin ventilación-Foto EFE
Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se aprecia el interior de un camión sin ventilación-Foto EFE
Un tribunal federal impuso la pena al cabecilla de una red transnacional de tráfico de personas tras comprobarse su participación en el trágico traslado de indocumentados en junio de 2022.

Un tribunal de los Estados Unidos condenó este martes a 30 años de cárcel al ciudadano guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco, señalado como principal cabecilla de una organización dedicada al tráfico de personas, por su participación directa en el transporte ilegal de migrantes que culminó con el fallecimiento de 53 personas y dejó otras 11 heridas en San Antonio, Texas.

El sentenciado, de 39 años, se había declarado culpable el pasado mes de julio de múltiples cargos por conspiración orientada a la introducción clandestina de extranjeros al territorio norteamericano con resultado de muerte, tras una rigurosa investigación coordinada entre las agencias de seguridad de Guatemala y las autoridades federales.

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Los hechos se remontan al 27 de junio de 2022, fecha en la cual 66 indocumentados fueron hacinados en un camión de carga carente de sistema de ventilación y climatización, en un recorrido desde la frontera mexicana bajo temperaturas exteriores superiores a los 38 °C hasta el trágico desenlace en el estado de Texas.

“Esta sentencia aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que cobró cincuenta y tres vidas y devastó a numerosas familias”, enfatizó a través de un comunicado oficial John A. Condon, director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La desarticulación de esta red criminal requirió una compleja cooperación internacional que comprendió la captura del procesado en territorio guatemalteco y su posterior extradición hacia los Estados Unidos, con la suma de estas penas a las sentencias de cadena perpetua y 83 años impuestas a otros cómplices de los hechos.

La contundencia de este fallo judicial reafirma la política de persecución implacable contra las mafias transnacionales que lucran con la vulnerabilidad de los migrantes.

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El castigo ejemplar impuesto a los responsables de esta catástrofe subraya la cooperación bilateral en materia de seguridad para combatir el tráfico ilegal de personas en el continente.

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