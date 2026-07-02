El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

A tan solo una semana del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, y que deja un fuerte balance de al menos 2,295 fallecidos y 11,267 heridos, la atención internacional también se centra en los presos políticos y el riesgo que corren ante la magnitud de la tragedia.

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Es por esto por lo que organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal y los familiares de los presos políticos denuncian el peligro que pueden correr por las graves afectaciones estructurales de varias cárceles del país como la prisión militar de Ramo Verde en el estado de Miranda.

La falta de balances técnicos por parte de las autoridades penitenciarias del régimen venezolano intensifican la angustia de las familias de los presos, quienes exigen con urgencia canales de comunicación e información oportuna de sus familiares.

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El programa La Noche de NTN24 tuvo acceso a una llamada de auxilio de un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana que pide ayuda. En el audio, el preso aseguró: "de antemano agradecido con el grupo de NTN24 que nos está dando la oportunidad de elevar nuestro grito de auxilio, porque es un grito de auxilio que estamos elevando los presos políticos y presos comunes que nos encontramos actualmente en condiciones críticas en todos los penales del país".

"Para nadie es un secreto que las condiciones son terribles antes del terremoto, ahora después del terremoto esto se ha agravado considerablemente, ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave con enfermedades graves y aquí no hay personal médico que atiende a esas personas; la comida está escaseando considerablemente. Las condiciones en que se encuentran los edificios, las torres son críticas; aquí solamente se repararon fue las aberturas que se hicieron y solamente para que no se escaparan los presos, no para reforzar la estructura", agregó.

Además, en un segundo audio, detalló que "esto es grave lo que está sucediendo y nadie presta atención. Si aquí llega a suceder una réplica de la misma magnitud, esto puede ser un desastre. Hay miles de presos asignados en condiciones terribles para poder escapar de una situación como esta, entonces el grito de auxilio para que presten atención las autoridades internacionales, las nacionales y el mundo entero sepa y vea que esto se está advirtiendo con antemano".

Y pidió que "se tomen acciones de inmediato porque ni siquiera los familiares están dejando de pasar comida por las paqueterías o bien sea comida hecha para sustentarnos por lo menos, ni siquiera agua, por favor esto es un llamado que se le hace a la comunidad internacional que tomen acciones al respecto".

El programa La Noche de NTN24 también obtuvo una conversación sostenida entre familiares de 12 prisiones políticos colombianos que permanecen detenidos en la temida cárcel El Rodeo 1 desde hace casi dos años.

Jorge Cañas, hermano del prisionero político colombiano Carlos Alberto Cañas habló con el canal de las Américas para relatar lo que vive su familiar y relatar las condiciones en las que se encuentra tras el doble terremoto.

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El invitado señaló que de lo que ha podido hablar con su hermano es evidente que tanto él como los otros presos "no han podido ni dormir porque hace poco se sintió una replica" y que "allá no han dejado ni volver a la cancillería", por lo que "no sabemos en qué más condiciones están y en los audios se notan que están asustados”.

A la conversación se unió Juan Pablo García, dirigente político de oposición venezolana en el exilio, quien señaló que en este momento de la tragedia los presos políticos son "las personas más perjudicadas" y que son el ejemplo de un "régimen cruel, tiránico inhumano que tiene allí unas personas que no han cometido delito".

E hizo un llamado para que la comunidad internacional y el gobierno de Donald Trump siga presionando al régimen de Delcy Rodríguez para que liberen a todos los presos políticos del país.