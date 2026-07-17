"El cálculo de Trump es levantar las sospechas sobre resultados electorales en EEUU": Benigno Alarcón sobre documentos desclasificados de la CIA sobre fraude electoral en Venezuela

Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, se refirió en NTN24 a la desclasificación de documentos de la CIA que revelan posible manipulación electoral en Venezuela. “Cuando él (Donald Trump) habla de fraude electoral en Venezuela, en realidad lo que realmente está hablando es del fraude electoral que teme o presume que puede haber en las elecciones norteamericanas (...) en unas elecciones de medio término que el Partido Republicano no las tiene fácil”, dijo en relación a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.