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"El cálculo de Trump es levantar las sospechas sobre resultados electorales en EEUU": Benigno Alarcón sobre documentos desclasificados de la CIA sobre fraude electoral en Venezuela

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, se refirió en NTN24 a la desclasificación de documentos de la CIA que revelan posible manipulación electoral en Venezuela. “Cuando él (Donald Trump) habla de fraude electoral en Venezuela, en realidad lo que realmente está hablando es del fraude electoral que teme o presume que puede haber en las elecciones norteamericanas (...) en unas elecciones de medio término que el Partido Republicano no las tiene fácil”, dijo en relación a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

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