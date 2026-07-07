Así fue como Lionel Messi botó penal con Argentina ante Egipto en los cuartos de final del Mundial

Lionel Messi botó un penalti a favor de la selección argentina en el encuentro de este martes por los cuartos de final del Mundial ante Egipto.

El equipo egipcio abrió el marcador a los 15 minutos por intermedio del zaguero Yasser Ibrahim.

No obstante, a los 21 minutos, la Albiceleste tuvo el empate tras un penalti sancionado por el juez central luego de una falta en el área contra Tagliafico.

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Lionel Messi se encargó de cobrar, pero finalmente el portero Mostafa Shobeir logró atajar el disparo que iba para el palo derecho del guardameta.

Dicho penalti errado impidió que llegara el empate de la selección argentina de manera temprana.

El ganador de esta llave de octavos de final se medirá al ganador entre Suiza y Colombia, que se enfrentarán más tarde en Vancouver, Canadá.

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Este es el segundo penalti que erra el jugador argentino en el Mundial 2026. Cabe recordar que en la fase de grupos, Messi botó penalti ante Austria a los 9 minutos del primer tiempo.