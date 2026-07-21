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Martes, 21 de julio de 2026
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Primer ministro de Canadá

Canadá estudia "todas las opciones" ante aranceles a algunos de sus productos anunciados por Trump: EE. UU. gravaría desde el vino hasta palos de hockey

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Mark Carney y Donald Trump (EFE)
Mark Carney y Donald Trump (EFE)
Mark Carney confirmó que sostuvo una conversación con Donald Trump y que los dos acordaron “intensificar las conversaciones”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que su gobierno analiza posibles respuestas después de que Estados Unidos anunciara aranceles del 50% para numerosos productos canadienses.

Mark Carney confirmó que mantuvo una conversación con Donald Trump y que los dos acordaron “intensificar las conversaciones ” en el transcurso de las siguientes semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial.

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El primer ministro canadiense, sin embargo, no adelantó si tiene previsto viajar a Washington para continuar las negociaciones.

“Analizaremos todas las opciones en cuanto a cómo responderíamos si se implementaran”, declaró Carney a periodistas después de su conversación con el mandatario de Estados Unidos.

Los nuevos gravámenes afectarían a una gran variedad de productos que provengan de Canadá , como el vino, los palos de hockey y el cemento. No obstante, se excluirían sectores como la energía y la potasa, así como algunos productos que ya están sujetos a aranceles específicos.

La medida de igual forma, alcanzaría a mercancías amparadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que sustituyó al TLCAN y que en este momento se encuentra bajo presión.

Washington el pasado 1 de julio anunció que no extendería el pacto en su forma actual, abriendo la puerta a nuevas negociaciones entre los tres países.

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“El primer objetivo es lograr un acuerdo integral”, afirmó Carney, el cual enfrenta el desafío de proteger la relación comercial con el principal socio económico de Canadá sin hacer de lado posibles represalias si finalmente se aplican los nuevos aranceles.

Según varios medios especializados, desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha usado los aranceles como una de sus principales herramientas de política comercial y ha impuesto contra distintas medidas socios de Estados Unidos. En el caso de Canadá, algunas de sus órdenes anteriores habían mantenido exentos a los productos que ingresaban al mercado estadounidense bajo las condiciones del T-MEC.

La nueva amenaza de igual forma está provocando críticas dentro de Canadá. La oposición conservadora ha cuestionado la estrategia del gobierno de Carney y ha reclamado que Ottawa vaya más rápido en sus acuerdos comerciales con otros países y aproveche sus recursos naturales para reducir su vulnerabilidad frente a las decisiones de Washington.

La disputa se produce a la vez que Canadá y Estados Unidos intentan redefinir su relación comercial, marcada por una fuerte interdependencia económica y por la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.

Para Carney, las siguientes semanas van a ser decisivas para determinar si las negociaciones permiten alcanzar un acuerdo o si Ottawa tendrá que recurrir a nuevas para responder a los aranceles de los Estados Unidos.

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