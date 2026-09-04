Abelardo de la Espriella revela nombre de la operación para dar de baja a 'Bendito Menor': "Le cayó la mano firme del Estado"

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre fueron dados de baja Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias ‘Bendito Menor’, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, en un operativo policial en Riohacha, La Guajira, al norte de Colombia.

Según las autoridades, el operativo fue realizado en la casa del criminal en La Guajira por un grupo de élite de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

Tras esto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a La Guajira y desde el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 "Cartagena" dio un discurso celebrando el éxito de la operación que acabó con la vida de este criminal que se burlaba del Gobierno Nacional y las autoridades en redes sociales.

De la Espriella reveló el nombre de la operación con la que uniformados dieron de baja a Pérez Toncel y entregó detalles:

"Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales más peligrosos del país"

Y añadió: "Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano. Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo".

Asimismo, envió un mensaje a los grupos narcoterroristas:

"Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado", dijo.

Asimismo, el mandatario dijo que 'Bendito Menor' era uno de sus principales objetivos desde que inició su mandato el 7 de agosto:

"Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso. Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede", agregó.

Y finalizó con un mensaje de apoyo a las autoridades:

"Mi respaldo a nuestra Fuerza Pública es absoluto. A nuestros héroes no los vamos a abandonar, desamparar ni dejar humillar. Colombia está recuperando el orden, la autoridad y la tranquilidad que los criminales pretendieron arrebatarnos".