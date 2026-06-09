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Martes, 09 de junio de 2026
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Papa

"Debió tirar más fotos": el Vaticano asegura que Bad Bunny se reunió con el papa León XIV, pero no publicó imágenes del encuentro

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny se reunió con el papa León XIV - EFE
Bad Bunny se reunió con el papa León XIV - EFE
El encuentro se llevó a cabo en medio de la visita que realiza el pontífice por España.

El papa León XIV mantuvo este lunes un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.

Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas" y León XIV "los saludó brevemente antes de salir del estadio", indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa en el marco de su visita a España.

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La posibilidad de que un encuentro entre el papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

De hecho, el papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo trajo a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", dijo el papa, de 70 años, en ese momento.

El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump.

El papa había despegado de Madrid, donde pronunció un discurso sin precedentes ante el Parlamento español y se reunió con víctimas de abusos sexuales por parte del clero y celebró una misa en pleno corazón de Madrid ante 1,5 millones de personas.

Este martes, cuarta jornada de su visita de siete días a España, el papa se trasladó a la catedral de la ciudad, alrededor de la cual ya se congregaban muchos fieles al mediodía. Por la tarde, León XIV encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico.

Entretanto, el miércoles se reunirá con presos en una cárcel y visitará la abadía en la montaña de Montserrat, antes de la misa en la célebre Sagrada Familia.

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