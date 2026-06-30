NTN24
Martes, 30 de junio de 2026
Martes, 30 de junio de 2026
Espacio

Se conocen nuevos planes de la NASA para construir una base en la Luna

junio 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Luna - AFP
Luna - AFP
Tres empresas nacionales suscribieron contratos para misiones de entrega de cargamento a la Luna, según la agencia espacial norteamericana.

Este martes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) anunció nuevas misiones no tripuladas a la Luna, con el objetivo de que apoyen la construcción de una base en la superficie lunar.

TE PUEDE INTERESAR:

Según la agencia espacial, tres empresas nacionales suscribieron contratos para misiones de entrega de cargamento a la Luna, entre ellos, instrumentos científicos.

o

La NASA pagará alrededor de 600 millones de dólares para los proyectos, los cuales se suman a otros anunciados el mes pasado.

La iniciativa hace parte de los planes de la agencia espacial para usar vehículos robóticos que construyan infraestructura en el satélite natura de la Tierra.

Cabe mencionar que los planes se han enfrentado a algunos imprevistos tras la explosión del cohete New Gleen en mayo, construido por la empresa Blue Origin del magnate Jeff Bezos.

Pese a que altos funcionarios de la NASA han reconocido que la situación puede causar retrasos en el programa lunar, con el anuncio de este martes manifestaron cierto optimismo.

Argumentaron que hay opciones viables para lanzar un módulo de alunizaje que transporte equipo desarrollado por Blue Origin.

o

"Estamos trabajando muy de cerca con Blue Origin para entender sus plazos de recuperación y también analizando otras opciones en caso de que no se ajusten a nuestro calendario", dijo Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

La NASA prometió 20.000 millones de dólares para el proyecto, el cual está previsto construirse cerca del polo sur lunar, un área estratégica por la presencia de hielo de agua en el suelo.

Según la agencia espacial, la construcción podría iniciar en 2029.

Temas relacionados:

Espacio

Nasa

Viaje al espacio

Luna

Misión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3I/ATLAS - Ilustración NASA
Cometa

Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

Beso cósmico | Foto Canva
Astronomía

Cielos de Colombia y Venezuela se iluminarán con el “beso cósmico” de Júpiter y Venus, un fenómeno irrepetible hasta 2028: estos son los horarios

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Película | Foto AFP
Muerte

Asesinan a puñaladas a actor reconocido por sus papeles en 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji'

Cumbre del Everest (AFP)
Everest

Preparan operativo para recuperar el cuerpo del escalador "Botas Verdes", congelado en el Everest desde hace 30 años

Jugador de la selección de Marruecos Achraf Hakimi - AFP
Mundial 2026

Jugador de la selección de Marruecos Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en Francia mientras disputa el Mundial 2026

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El mensaje de Milei de cara a la segunda vuelta electoral de Colombia: "Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio"

Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
Irán

Irán cargó contra EE. UU. por el "mal trato" a su selección en el Mundial: "Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump asegura que se logró un acuerdo para el fin de la guerra con Irán: "probablemente tendremos una firma tal vez en Europa"

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
María Corina Machado

"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad": María Corina Machado dice que el régimen bloquea su entrada a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre