Se conocen nuevos planes de la NASA para construir una base en la Luna

Este martes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) anunció nuevas misiones no tripuladas a la Luna, con el objetivo de que apoyen la construcción de una base en la superficie lunar.

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Según la agencia espacial, tres empresas nacionales suscribieron contratos para misiones de entrega de cargamento a la Luna, entre ellos, instrumentos científicos.

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La NASA pagará alrededor de 600 millones de dólares para los proyectos, los cuales se suman a otros anunciados el mes pasado.

La iniciativa hace parte de los planes de la agencia espacial para usar vehículos robóticos que construyan infraestructura en el satélite natura de la Tierra.

Cabe mencionar que los planes se han enfrentado a algunos imprevistos tras la explosión del cohete New Gleen en mayo, construido por la empresa Blue Origin del magnate Jeff Bezos.

Pese a que altos funcionarios de la NASA han reconocido que la situación puede causar retrasos en el programa lunar, con el anuncio de este martes manifestaron cierto optimismo.

Argumentaron que hay opciones viables para lanzar un módulo de alunizaje que transporte equipo desarrollado por Blue Origin.

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"Estamos trabajando muy de cerca con Blue Origin para entender sus plazos de recuperación y también analizando otras opciones en caso de que no se ajusten a nuestro calendario", dijo Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

La NASA prometió 20.000 millones de dólares para el proyecto, el cual está previsto construirse cerca del polo sur lunar, un área estratégica por la presencia de hielo de agua en el suelo.

Según la agencia espacial, la construcción podría iniciar en 2029.