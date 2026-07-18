Se agudiza la guerra en Medio Oriente: dos militares de EE. UU. muertos y uno desaparecido tras ataques de Irán

En las últimas horas dos militares de Estados Unidos murieron y uno desapareció en Jordania tras una oleada de ataques con misiles y drones de Irán.

La información fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que señaló que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se "defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones".

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"Dos miembros del servicio estadounidense en Jordania fueron abatidos en combate mientras el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas aliadas se defendían contra ataques con misiles balísticos iraníes y drones", señaló el organismo militar en redes sociales.

"Además, un miembro del servicio se encuentra actualmente desaparecido. Cuatro miembros del servicio estadounidense fueron evacuados médicamente a hospitales jordano. Desde entonces han sido dados de alta", añadió.

Asimismo, dijo que "otro personal que fue evaluado por lesiones menores ha regresado a sus funciones".

"Por respeto a las familias, el CENTCOM retendrá información adicional, incluyendo las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados", finalizó.

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Horas antes, el régimen de Irán atacó infraestructuras civiles en el Golfo como supuesta represalia a la séptima noche de intensos ataques de Estados Unidos contra objetivos críticos de la dictadura de los ayatolás.

Los ataques se produjeron un día después de que un asesor del líder supremo del régimen iraní amenazara con entrar en una "fase de ofensiva total" si los ataques de Estados Unidos continuaban más allá de "dos o tres días".

Desde la reanudación de los ataques hace más de una semana, que puso fin al acuerdo marco del 17 de junio, las fuerzas del régimen iraní habían apuntado principalmente contra bases Estados Unidos