Decenas de muertos tras devastador terremoto de magnitud 7,8 al sur de Filipinas

Al menos 30 personas murieron tras el potente terremoto de magnitud 7,8 que sacudió a Filipinas este lunes y que provocó que varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami.

Según la autoridad de gestión de catástrofes del país, al menos una decena de personas continúan desaparecidas, mientras que otras 134 resultaron heridas.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720.000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

El sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos, declaró: "Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates".

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el poderoso temblor se produjo a las 07:37 a.m (hora local) y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao.

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Una serie de poderosas réplicas sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6,5, según el USGS.

René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, una de las más afectadas, detalló que solo en el municipio de Glan habían fallecido 14 personas después de que un corrimiento de tierra sepultara sus hogares a los pies de una montaña.

"El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada", explicó Punzalan, añadiendo que algunas zonas aún no habían comunicado si hubo víctimas.

"Nos preocupan las réplicas (...) Podemos sentir el miedo de los residentes", añadió el funcionario.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (CATP) había advertido de posibles olas a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, a media tarde, Filipinas y otros países levantaron sus alertas.

El presidente de la nación, Ferdinand Marcos, que ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas de Mindanao, había llamado a los pobladores a alejarse de las zonas costeras.

"Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", declaró Marcos.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, de intensa actividad sísmica.