NTN24
Jueves, 09 de julio de 2026
Jueves, 09 de julio de 2026
Mundial 2026

Responsable del arbitraje en la FIFA se pronunció sobre las polémicas durante el partido entre Argentina y Egipto

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Pierluigi Collina no mencionó, sin embargo, la injerencia en el terreno deportivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en la FIFA, defendió este jueves la "integridad" del Mundial 2026 y justificó las decisiones del árbitro francés François Letexier, criticado por Egipto tras su eliminación a manos de Argentina.

TE PUEDE INTERESAR

"Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros" del torneo, aseguró en una entrevista publicada en la página web de la FIFA.

En opinión del antiguo árbitro italiano, "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA" Gianni Infantino, quien "siempre ha brindado su apoyo total" al equipo arbitral respetando su "independencia".

o

Pierluigi Collina no mencionó, sin embargo, la injerencia en el terreno deportivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció haber llamado a Gianni Infantino para hacer revisar la tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun. Acto seguido, la comisión de disciplina del organismo levantó la sanción impuesta al jugador, que volvió a ser elegible para los octavos de final contra Bélgica, sin ofrecer nunca una explicación de fondo.

Collina, al hacer un balance del torneo, se detuvo en los octavos de final entre Argentina-Egipto (3-2). El árbitro francés François Letexier fue ampliamente criticado e incluso la Federación Egipcia pidió el miércoles su exclusión por "errores arbitrales flagrantes".

"Después de cada gol marcado, la asistencia por vídeo al arbitraje (VAR) revisa la fase de posesión ofensiva", para detectar una posible "falta en la preparación de la acción" que haya tenido un impacto en el gol, recordó.

o

Puso dos ejemplos tomados del Argentina-Egipto, validando en cada caso la decisión de François Letexier: primero, el rechazo del gol del delantero egipcio Mostafa Zico (58'), porque su compañero Marwan Attia había "claramente pisado el pie" del argentino Lisandro Martínez.

Por último, justo antes del tercer gol argentino en el tiempo añadido, los egipcios habían reclamado un penal por un contacto en el área entre el argentino Julián Álvarez y la estrella egipcia Mohamed Salah, que cayó boca abajo: "el árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto de fútbol normal", zanjó el italiano.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Selección Argentina

Egipto

Polémica

Árbitros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Estados Unidos da por terminada la tregua con el régimen de Irán.
Estados Unidos ataca a Irán

Donald Trump anuncia fin de la tregua con el régimen de Irán y Estados Unidos lanza poderosos ataques

Más de Deportes

Ver más
Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo

Erling Haaland - Foto AFP
Erling Haaland

"Es letal delante de la portería": jugador de Inglaterra sobre Haaland antes de enfrentarlo en cuartos de final del Mundial

Serena Williams | Foto: EFE
Serena Williams

Un amargo adiós: Serena Williams se despidió del partido de dobles con su hermana Venus en Wimbledon tras lesionarse la rodilla

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo

Ricardo Arjona - Foto EFE
Ricardo Arjona

Ricardo Arjona se presentará en importante ciudad colombiana tras agotar seis arenas completas en Bogotá

Erling Haaland - Foto AFP
Erling Haaland

"Es letal delante de la portería": jugador de Inglaterra sobre Haaland antes de enfrentarlo en cuartos de final del Mundial

Ataques en Líbano - AFP
Acuerdo de paz

"No debería haber ocurrido": Trump reaccionó al ataque de Israel en Beirut y dijo que el acuerdo con el régimen de Irán sigue en pie

Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
estrecho de Ormuz

EE. UU. bombardea depósitos iraníes de misiles y drones en respuesta a ataque del régimen contra un buque en el estrecho de Ormuz

Reserva Biosfera Brasil- Foto UNESCO
UNESCO

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba resolución simbólica que pide la retirada de fuerzas desplegadas contra Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre