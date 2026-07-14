El Dibu Martínez hizo curiosa visita a un asadero en medio del Mundial a horas de partido con Inglaterra: "Todo sin grasa"

El portero argentino Emiliano Martínez publicó una curiosa historia en su perfil oficial de Instagram en el que dio cuenta de una visita que hizo a un establecimiento de comercio en el que le ofrecieron productos del típico asado argentino.

Martínez captó su cámara una variedad de carnes que estaban cocinándose en la parrilla en lo que parece ser un momento de esparcimiento previo al importante encuentro de la selección, este miércoles, ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 que se vive en Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Todo sin grasa?”, preguntó Martínez al vendedor quien no dudó en responderle que sí y que “todo light”.

La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan el miércoles en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial de 2026.

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Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

La Guerra de las Malvinas o la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de 1986, son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.

Ambos bandos han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues Francia y España pulsean un día antes en Arlington, cerca de Dallas.

"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de eliminar en el alargue a Suiza (3-1) en cuartos de final el sábado.

En busca de su segunda final en un Mundial, luego de ganar su única corona en 1966, los ingleses cuentan con una doble carta de presentación para desafiar a Messi y compañía: Harry Kane y Jude Bellingham.

Entre los dos han anotado doce (seis cada uno) de los trece tantos marcados por el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel.

Los Tres Leones llegaron a la Copa del Mundo como uno de los favoritos. En números y resultados han cumplido con el rótulo, pero su fútbol ha quedado en deuda y también pasaron dolores rumbo a la ronda de los cuatro mejores.

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Los inventores del balompié tropezaron con Ghana (0-0) en la fase de grupos y remontaron 2-1 a RD Congo en dieciseisavos y a Noruega en cuartos poco antes de que sonara la campana.