Departamento de Estado de EE. UU. confirmó a NTN24 que cuatro norteamericanos viajaban en vuelo desviado a Arabia Saudita

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a NTN24 que cuatro ciudadanos estadounidenses viajaban a bordo del vuelo de Dubái a Tel Aviv que fue desviado y aterrizó en Arabia Saudita.

“Estamos trabajando con las autoridades locales y estamos listos para prestar asistencia consular a todos los norteamericanos que iban en el vuelo”, indicó el Departamento de Estado.

La Embajada y Consulado de EE. UU. en Yeda mantienen comunicación permanente con las autoridades saudíes mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

“La Administración Trump toma en serio nuestro compromiso con los estadounidenses en el extranjero y está lista para prestar asistencia consular”, agregó la entidad.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de flydubai con destino a Israel, que fue desviado a Arabia Saudita, intentó estrellar el avión y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó Netanyahu en un mensaje, en el que elogió la actuación de los pasajeros que, según dijo, “impidieron un desastre mayor”.

Según el primer ministro, Arabia Saudita arrestó al copiloto que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave.

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, señaló Netanyahu en un mensaje de video, en el que también ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

El avión de flydubai aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, “a las 9H45 de la mañana (06H45 GMT)”. Tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones y fueron trasladados a un hospital, según informó la empresa gestora del aeropuerto.

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La aerolínea de bajo costo indicó que el vuelo FZ 1073 “sufrió un incidente durante el trayecto”, pero aseguró que “todos los pasajeros se encuentran a salvo”.

Varios medios israelíes informaron que una pelea entre los pilotos habría provocado la activación de una señal de socorro.

Según versiones de la prensa israelí, dos pilotos que viajaban como pasajeros habrían tomado el mando de la aeronave para realizar el aterrizaje de emergencia.

La aerolínea y las autoridades de los países involucrados no han dado detalles sobre el incidente ni han revelado la nacionalidad de los pilotos. Sin embargo, algunos medios israelíes señalaron que uno sería omaní y el otro emiratí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí habría movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.