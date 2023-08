Desestiman casos de supuestas picaduras de 'gusano de la muerte' en Caracas: "No hay evidencia"

Ante los mensajes en cadena que han circulado en Caracas sobre un supuesto aumento de gusanos venenosos y las picaduras a niños, el médico infectólogo Julio Castro desestimó el alerta.

"Hay gente que dice que lo picó un animal; nosotros los llamamos a consulta y no sabe qué pasó, dentro de esas especies de bichos hay muchos, entre ellos las arañas hasta orugas, hay alrededor de 150.000 lepidópteros diferentes", explicó.

"Si hay más orugas en Caracas en este momento que pueden representar un peligro para el hombre, no lo sabemos, no me parece, no tenemos ninguna evidencia formal de eso", sentenció.

El Museo del Instituto de Zoología Agrícola "Francisco Fernández Yépez" (MIZA) de la Universidad Central de Venezuela aclaró que una especie de gusano que ha sido reportado por algunos residentes de Caracas no es el llamado "gusano de la muerte" o o Lonomia Obliqua.

En redes sociales, usuarios han reportado la presencia de dicho gusano con forma de oruga, que es venenoso y cuyo suero se produce supuestamente solo en Brasil.