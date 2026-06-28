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Domingo, 28 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Después de las 72 horas se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida": rescatista sobre las labores de búsqueda bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Colombia, Chile, México y otros países se suman en un esfuerzo conjunto de respuesta humanitaria, enviando rescatistas y suministros a Venezuela para apoyar en las labores de rescate y asistencia tras los recientes desastres naturales.

Un equipo de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Medellín permaneció más de cinco horas esperando autorización para ingresar a Venezuela tras el terremoto que devastó varias zonas del país, evidenciando las tensiones entre la urgencia humanitaria y los procedimientos administrativos en medio de una catástrofe sin precedentes.

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Carlos Andrés Quintero Monsalve, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, explicó en La Tarde de NTN24 que el retraso se debió a la espera de autorización del gobierno venezolano.

"Lo primero es solidaridad absoluta con el pueblo venezolano. En esta situación de desastre, lo que queremos desde Medellín, desde Colombia, es sumar capacidades, experiencia, compromiso y esperanza", declaró.

Una vez autorizado el ingreso, el equipo estableció su base de operaciones en Maiquetía, la zona más afectada, donde han completado dos periodos operacionales.

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"Lastimosamente hemos encontrado muchas víctimas mortales. Es una situación muy compleja", señaló Quintero Monsalve, añadiendo que las edificaciones presentan colapsos por apilamiento de losas, reduciendo las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

El director destacó que mantienen "la fe" de encontrar personas con vida, aunque reconoció que después de 72 horas las posibilidades se reducen.

“Después de las 72 horas se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida, pero tenemos fe de encontrar más sobrevivientes”, dijo.

"Nuestros bomberos continúan desplegados en el sector de Caraballeda, en La Guaira. Toda mi admiración y respeto para ellos. Medellín está con Venezuela”, agregó.

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