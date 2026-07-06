Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial

La selección de Portugal se enfrentó a la selección de España en el AT&T Stadium (también conocido como Dallas Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, Texas (Estados Unidos).

Los lusos, encabezados por el delantero Cristiano Ronaldo, cayeron ante la España de Rodri, Pedri y Lamine Yamal, que ganó 1 por 0 con un gol agónico en los últimos minutos del partido, al 90 + 1, para ser exactos.

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Los españoles, con esta victoria, pasan a los cuartos de final del Mundial y esperan a su rival, que saldrá del partido entre Estados Unidos y Bélgica que también se juega este lunes.

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El siguiente partido para la selección de España será el próximo 10 de julio y se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Este Mundial, que comenzó el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, ha dejado marcados a los fans de algunos jugadores, entre estos, a los de Cristiano Ronaldo, el 'Bicho', quien, después de que finalizara el encuentro y quedaran eliminados, fue perseguido por las cámaras.

Al principio se mostró reacio, pero en el momento de saludar a la gente explotó en llanto y les hizo gestos a sus compañeros, visiblemente disconforme con la estrategia de su equipo para empatarlo. Después, cabizbajo, se fue solo al vestuario. Eso fue todo.

Aunque aún no se han hecho afirmaciones acerca del retiro del fútbol de CR7, lo que sí es seguro es que, como él mismo lo afirmó, este será su último Mundial. "Va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar el día a día", afirmó en rueda de prensa días antes de su encuentro por los octavos de final.