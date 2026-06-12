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El Tren de Aragua

Donald Trump anunció la muerte de 'Niño Guerrero', el máximo cabecilla de la banda criminal venezolana el Tren de Aragua

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario norteamericano confirmó la noticia mediante su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, la temida banda transnacional venezolana que catalogó como "una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta".

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“En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos entregó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”, escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

Aunque el mandatario norteamericano no entregó detalles sobre el operativo que permitió acabar con la vida del criminal, sí compartió un video en el que se aprecia desde una vista aérea lo que parece ser una especie de casa que posteriormente es impactada por un proyectil que provoca una gran explosión.

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En su mensaje, el mandatario republicano arremetió contra su antecesor demócrata Joe Biden a quien culpó de abrir la frontera sur a millones de criminales ilegales, permitiéndole a la banda criminal que “violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”.

“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a llevar justicia a las familias de aquellos que masacraron, incluida la preciosa Jocelyn Nungaray, de 12 años, Laken Reilly, de 22 años, y muchas otras almas hermosas. Con esta acción, el ejército de los Estados Unidos ha traído represalias para ellos, sus familias y sus seres queridos”, añadió.

La Administración del presidente Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y prometió deportar a sus de criminales y declarar la guerra contra los cárteles que, según dijo, “durante mucho tiempo han estado librando la guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefensos y a la defensiva”.

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Según Trump, la acción para atacar y abatir al Niño Guerrero se coordinó estrechamente con el régimen de Venezuela, con quienes dijo “está trabajando muy bien”.

“Como resultado, los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen un refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos viciosos asesinos y capos de la droga en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno donde pertenecen”, concluyó.

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