Arrestan a pareja que escalo el Empire State: esta fue la razón por la que decidieron llegar a la cima

Dos personas fueron arrestadas este miércoles después de escalar una antena en la cima del Empire State Building en Nueva York para una aparente propuesta de matrimonio.

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La pareja, vestida de negro y con sus caras cubiertas, desplegó una pancarta en la parte más alta del edificio de 443 metros que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

"Dos individuos fueron detenidos sin incidentes. No hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", dijo un portavoz de la policía de Nueva York.

El hombre se postró sobre una rodilla y pareció pedirle matrimonio a la mujer, antes de que se besaran y se abrazaran.

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El Empire State Building tiene un mirador abierto al público, pero el acceso a puntos más altos está prohibido. No está claro aún cómo la pareja llegó hasta la antena.

De acuerdo con arios medios internacionales, los detenidos son Ivan 'Vanya' Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, quienes en 2024 protagonizaron el documental llamado 'Skywalkers: Una historia de amor'.

Entretanto, la administración del Empire State informó mediante un comunicado que la acción se realizó sin autorización y aseguró que en ningún momento puso en riesgo a las personas que se encontraban dentro del edificio.

No obstante, evitó explicar cómo los involucrados lograron acceder a una zona de acceso restringido.