Más de 15 personas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidas en Chile por lavado de activos

Las autoridades de Chile anunciaron este martes que llevaron a cabo la detención de 18 personas, vinculadas con el Tren de Aragua, por delitos relacionados con el lavado de activos cerca de 78 mil millones. Esto en el marco de una investigación adelantada desde 2024.

El fiscal regional coordinador contra el crimen organizado, Héctor Barros, entregó detalles de las capturas en las que se encuentra incluido un ejecutivo del Banco Santander.

Por medio de un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), se llevó a cabo el procedimiento de allanamiento y las órdenes de detención en diferentes partes del territorio chileno.

"Más que hablar de un banco en particular, lo que queremos resaltar es la investigación que se ha realizado junto a la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado y la Brilac, especializada en lavado de activos. Esta investigación se inició en 2024 a propósito del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa”, dijo Barros.

Según el fiscal, a partir del caso mencionado se llevó a cabo una investigación por medio de la cual se estableció una red vinculada dedicada a la extorsión, contrabando, asociación ilícita, asociación criminal y lavado de activos.

En ese sentido, indicó que se “solicitaron 29 órdenes de captura para personas que se encuentran en nuestro país”, pero hasta el momento se “logró la detención de 18 personas”, en medio de un procedimiento en el cual se “incautó” dinero.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el funcionario del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asensio, de nacionalidad venezolana y quien se desempañaba como ejecutivo de esta entidad financiera, realizaba operaciones financieras internacionales relacionadas con esta organización criminal transnacional.

El lavado de activos que él realiza se vincula a operaciones internacionales para el Tren de Aragua. No estamos hablando de que el banco o a través del banco se realizara esta actividad, sino de una persona que tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y que, a partir de eso, comenzaba a operar”, expresó.

Según Héctor Barros, por medio de las investigaciones se ha logrado establecer que dentro de los movimientos de dinero de esta red criminal se ejecutó un valor que supera más de 78 mil millones de pesos, acciones que se habrían hecho por medio de empresas vinculadas con criptomonedas.

Frente a este caso y estas capturas, el fiscal señaló: “Estamos frente a uno de los mayores casos de lavado de activos que hemos tenido en nuestro país vinculados al Tren de Aragua”. Esta es la primera vez que logramos afectar directamente su capacidad financiera, golpeando el corazón de su negocio”.