NTN24
Martes, 02 de junio de 2026
Martes, 02 de junio de 2026
Tren de Aragua

Más de 15 personas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidas en Chile por lavado de activos

junio 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
Policía de Investigaciones (PDI) de Chile - Foto referencia: AFP
Policía de Investigaciones (PDI) de Chile - Foto referencia: AFP
Se ha logrado establecer que esta red criminal ejecutó movimientos que superan los 78 mil millones de pesos, por medio de empresas relacionadas con criptomonedas.

Las autoridades de Chile anunciaron este martes que llevaron a cabo la detención de 18 personas, vinculadas con el Tren de Aragua, por delitos relacionados con el lavado de activos cerca de 78 mil millones. Esto en el marco de una investigación adelantada desde 2024.

El fiscal regional coordinador contra el crimen organizado, Héctor Barros, entregó detalles de las capturas en las que se encuentra incluido un ejecutivo del Banco Santander.

Por medio de un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), se llevó a cabo el procedimiento de allanamiento y las órdenes de detención en diferentes partes del territorio chileno.

"Más que hablar de un banco en particular, lo que queremos resaltar es la investigación que se ha realizado junto a la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado y la Brilac, especializada en lavado de activos. Esta investigación se inició en 2024 a propósito del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa”, dijo Barros.

Según el fiscal, a partir del caso mencionado se llevó a cabo una investigación por medio de la cual se estableció una red vinculada dedicada a la extorsión, contrabando, asociación ilícita, asociación criminal y lavado de activos.

En ese sentido, indicó que se “solicitaron 29 órdenes de captura para personas que se encuentran en nuestro país”, pero hasta el momento se “logró la detención de 18 personas”, en medio de un procedimiento en el cual se “incautó” dinero.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el funcionario del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asensio, de nacionalidad venezolana y quien se desempañaba como ejecutivo de esta entidad financiera, realizaba operaciones financieras internacionales relacionadas con esta organización criminal transnacional.

El lavado de activos que él realiza se vincula a operaciones internacionales para el Tren de Aragua. No estamos hablando de que el banco o a través del banco se realizara esta actividad, sino de una persona que tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y que, a partir de eso, comenzaba a operar”, expresó.

Según Héctor Barros, por medio de las investigaciones se ha logrado establecer que dentro de los movimientos de dinero de esta red criminal se ejecutó un valor que supera más de 78 mil millones de pesos, acciones que se habrían hecho por medio de empresas vinculadas con criptomonedas.

Frente a este caso y estas capturas, el fiscal señaló: “Estamos frente a uno de los mayores casos de lavado de activos que hemos tenido en nuestro país vinculados al Tren de Aragua”. Esta es la primera vez que logramos afectar directamente su capacidad financiera, golpeando el corazón de su negocio”.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Chile

Captura

Detención

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que pretende Petro es que la gente no salga y hay que salir porque los comunistas adoran el mecanismo democrático para llegar al poder y quedarse de forma permanente": María Fernanda Cabal

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vemos una tendencia permanente de descalificar el sistema electoral para no reconocer la elección": Marta Lucía Ramírez ante señalamientos de Petro por presunto fraude en elecciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Actualidad

Ver más
Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
Ataques

La OTAN y la Unión Europea arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"Trump está rompiendo todas las normas": abogado Rafael Peñalver sobre decisión que habría tomado el presidente de frenar investigaciones contra Delcy Rodríguez

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Secretario de Estado de Estados Unidos

Rubio afirma que EE. UU. sigue dispuesto a ser facilitador entre la guerra de Ucrania y Rusia pese a las amenazas del Kremlin

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
Ataques

La OTAN y la Unión Europea arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"Trump está rompiendo todas las normas": abogado Rafael Peñalver sobre decisión que habría tomado el presidente de frenar investigaciones contra Delcy Rodríguez

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Secretario de Estado de Estados Unidos

Rubio afirma que EE. UU. sigue dispuesto a ser facilitador entre la guerra de Ucrania y Rusia pese a las amenazas del Kremlin

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

“Nuestra mayor preocupación es la desinformación que circula en redes sociales sobre supuesto fraude electoral”: Misión de Observación Nacional de Colombia

Iván Cepeda | Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Los grupos criminales están apoyando a Iván Cepeda": advertencia de Germán Rodríguez sobre triunfo de Iván Cepeda en territorios controlados por disidencias de FARC

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad": Trump advierte al régimen cubano tras acusación en EE. UU. contra Raúl Castro

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre