Alerta sanitaria en Venezuela: Doble terremoto dejó un récord histórico de más de dos millones de toneladas de escombros

En una crisis que desborda las capacidades logísticas y ambientales tradicionales, el régimen en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), confirmó que el devastador doble terremoto ha dejado la alarmante cifra de 2.106.000 toneladas de escombros.

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La medición fue obtenida mediante tecnología de punta que incluyó el sobrevuelo de drones, helicópteros y evaluaciones técnicas en campo. El ministro de Ecosocialismo del régimen, Nelson Rodríguez, encendió las alarmas internacionales al reconocer la magnitud del desastre.

“No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias”, dijo el ministro de la dictadura.

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De acuerdo con los datos oficiales presentados por la cartera ambiental, el inventario del desastre se divide de la siguiente manera:

Material de construcción: 1.529.000 toneladas corresponden a estructuras, mampostería y concreto colapsado.

Bienes personales: 577.000 toneladas representan enseres, vehículos y propiedades destruidas de los ciudadanos.

A pesar de la precisión de las cifras, no detalló si este volumen abarca la totalidad del territorio o si contra principalmente en el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero de la catástrofe.

Cabe recordar que solo en esta región, el PNUD había proyectado inicialmente cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros mediante el uso de inteligencia artificial e imágenes satelitales.

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Para enfrentar esta emergencia, se han habilitado once Centros de Disposición Temporal (CDT), donde los materiales se dividen en tres categorías: peligrosos, reciclables y áridos.

Finalmente para acelerar las labores, el régimen de Delcy trasladó una máquina trituradora desde el Estado insular de Nueva Esparta en Venezuela y confirmó que empresas privadas operarán parte de estos centros de acopio.