Con el cinismo dando: las descaradas palabras de Diosdado Cabello ante el dolor venezolano

El número dos del régimen chavista en Venezuela, Diosdado Cabello, parece no sentir empatía con el dolor de los venezolanos en medio de la tragedia por los terremotos que devastaron el país y cobraron la vida de miles. El jefe chavista sigue infundiendo el terror a la sociedad venezolana en su programa de televisión pese a la tragedia. Además, arremete contra los medios de comunicación y responde a las críticas por la pésima gestión ante el desastre natural.