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Domingo, 05 de julio de 2026
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Tiroteo en Estados Unidos

Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, durante un tiroteo en Nueva York en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Policías en Nueva York (EFE)
Policías en Nueva York (EFE)
La Polícia aseguró que recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no dio muchos detalles ni reportó ningún arresto.

Al menos ocho personas resultaron heridas en un tiroteo que tuvo lugar en Nueva York en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos.

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El suceso tuvo lugar en la cuadra 2900 de West 31st Street en Coney Island, en la ciudad de Nueva York durante los festejos de la conmemoración de los 250 años de independencia de la unión americana.

Según han reportado varios medios locales, entre las ocho personas heridas se encuentran cuatro niños y una mujer de 21 años. De acuerdo con el medio ABC News, citando al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, los cuatro menores tienen 14, 12, 7 y 6 años.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó por medio de un comunicado que todas las víctimas fueron trasladadas al hospital. Siete de los heridos se encuentran estables, mientras que la mujer de 21 años permanece en estado crítico.

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CNN aseguró que entre los heridos también se encuentra un hombre, de 33 años, quien recibió disparos en el pecho, mientras que el menor de 6 años fue herido en el abdomen. Los otros tres menores recibieron los impactos de bala en una pierna o en el muslo, según el medio norteamericano.

La Polícia aseguró que recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no dio muchos detalles ni reportó ningún arresto.

El medio The New York post detalló que los disparos se escucharon a las 22:35 cerca de Surf Avenue en donde había una parrillada.

Por su parte, el alcade de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó en una rueda de prensa que: "No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestra disposición".

Además, señaló que renueva su compromiso para construir una ciudad "donde cada celebración sea segura y cada día festivo sea motivo de alegría".

Mientras que Jessica Tisch, comisionada de Policía de Nueva York, puntualizó en la rueda de prensa junto al alcalde que no hay indicios de que haya ocurrido una discusión o algún altercado durante la parrillada antes del tiroteo.

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