Confirman en Colombia extradición a EE. UU. de José Enrique Martínez, alias ‘Chuqui’, líder de alto rango del Tren de Aragua

El FBI reportó la extradición de José Enrique Martínez Flores, alias ‘Chuqui’ identificado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano designada como grupo terrorista extranjero por Estados Unidos.

El cabecilla fue entregado por autoridades colombianas y trasladado a Houston para enfrentar cargos federales relacionados con terrorismo y narcotráfico.

El director del FBI, Kash Patel, informó que alias ‘Chuqui’ representa el líder de más alto rango del Tren de Aragua en ser llevado ante la justicia de Estados Unidos.

Martínez Flores fue capturado en Bogotá en marzo del año pasado y permaneció detenido durante aproximadamente un año mientras se completaban los trámites de extradición.

Las autoridades colombianas entregaron al acusado a agentes federales norteamericanas, quienes lo trasladaron desde el aeropuerto de la capital colombiana con destino a Houston, Texas.

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Los cargos federales contra alias ‘Chuqui’ incluyen proporcionar apoyo material a una organización designada como terrorista extranjera por el presidente Trump, así como conspiración para la distribución internacional de drogas.

El acusado debía comparecer ante el Tribunal Federal en la mañana del día reportado, donde enfrentaría formalmente los cargos presentados en su contra. La comparecencia representa el inicio del proceso judicial que determinará su responsabilidad en los delitos imputados.

La policía colombiana proporcionó las primeras imágenes del procedimiento de extradición, mostrando el momento en que se iniciaban los trámites en el aeropuerto de Bogotá.