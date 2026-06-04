EE. UU. amenazó con retirar visas a quienes intenten manipular el resultado de la segunda vuelta en Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una contundente advertencia sobre las elecciones presidenciales en Colombia y amenazó con retirar visas a quienes manipulen el resultado de la segunda vuelta.

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En un mensaje en X, Landau aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia en el país latinoamericano.

Y añadió: “También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”.

En ese contexto, el diplomático aseguró que, para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, se está “monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes”.

“Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!”, concluyó.

Abelardo de la Espriella, abogado de profesión, y el senador Iván Cepeda, se disputarán la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio en una segunda vuelta.

En días recientes, el presidente Donald Trump felicitó a De la Espriella por ganar la primera vuelta de las elecciones, calificándolo como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

Además, dijo que es un honor brindarle su respaldo total. ¡“EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”, concluyó.