"Los colombianos no somos inocentes, es una burda estrategia electoral": fórmula de De la Espriella sobre "no" de Iván Cepeda a Constituyente

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia, cuestionó duramente la decisión del petrismo de abandonar la iniciativa de Asamblea Constituyente, calificándola como una "burda estrategia electoral".

En entrevista con NTN24, el candidato realizó severos señalamientos contra Iván Cepeda a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

"Los colombianos no somos inocentes, eso es una burda estrategia electoral de Iván Cepeda. Ellos se dieron cuenta de que esto tenía una implicación para el proceso electoral y por eso toman esta decisión, pero no es creíble la decisión", afirmó.

El candidato vicepresidencial caracterizó la campaña de Cepeda como contraria a los principios democráticos. "La campaña de Iván Cepeda y de la senadora Aida Quilcué es una campaña que va en contravía de los pesos y contrapesos de la democracia, no solamente por la propuesta de constituyente, por las propuestas que ellos mismos han hecho público”, dijo.

Asimismo, destacó los apoyos internacionales recibidos, particularmente del presidente Donald Trump y del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

"Bienvenidos todos los actores que quieran acompañar esta iniciativa. Son actores políticos decentes, íntegros", señaló.

Respecto a garantías electorales, el candidato realizó graves denuncias. "En Colombia hoy no hay garantías. No hay garantías cuando uno ve que el gobierno, por ejemplo, se entromete en el proceso electoral, que es vergonzoso lo que ha hecho Petro apoyando a la candidatura de Cepeda públicamente”.

Restrepo acusó a la campaña rival de posible compra de votos en la región Caribe y afirmó que hay “políticos involucrados”. “Hay incluso seguramente actores empresariales involucrados y hay que garantizar que haya transparencia en el proceso de elección", aseveró.