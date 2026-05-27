Corea del Sur anunció que convocará al embajador del régimen de Irán por el ataque a un barco de carga en el estrecho de Ormuz

Seúl anunció el miércoles que convocará al embajador de Irán para protestar después de que una investigación concluyera que el ataque contra un barco surcoreano en el estrecho de Ormuz fue "altamente probable" que se debiera a un misil de fabricación iraní.

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El buque de carga surcoreano fue alcanzado por una aeronave no identificada el 4 de mayo en el estrecho, una vía marítima clave que permanece prácticamente cerrada por el régimen desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el régimen iraní había "disparado" contra el buque con bandera panameña, mientras que Teherán negó su responsabilidad en el ataque.

Tras una investigación que duró varias semanas, el gobierno surcoreano declaró que el análisis técnico concluyó que el proyectil no identificado que impactó contra el buque era "muy probablemente" una versión alternativa de la "serie Noor desarrollada en Irán".

"Nuestro gobierno planea convocar al embajador iraní para que explique los resultados de la investigación, transmita una enérgica protesta por el ataque a nuestro buque y exija medidas responsables, incluidas medidas para evitar que se repita", dijo la primera viceministra de Asuntos Exteriores, Park Yoon-joo, durante una rueda de prensa.

Park declaró que el HMM Namu fue atacado por dos aeronaves no identificadas, y añadió que la primera ojiva fue incinerada mientras que la segunda detonó.

"El motor se parecía a un motor turborreactor iraní, y se encontraron piezas con marcas que se presume pertenecían a un fabricante iraní", dijo.

Según el gobierno surcoreano, los daños sufridos por el buque, que llevaba a bordo a 24 tripulantes, abarcaban unos cinco metros (16,5 pies) de ancho y se extendían aproximadamente siete metros (23 pies) hacia el interior del casco, en la popa de babor.

Se cree que el primer impacto provocó un incendio en la sala de máquinas, mientras que el segundo parece haber causado que las llamas se propagaran rápidamente.

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Una fotografía difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores muestra la sala de máquinas del barco gravemente quemada. Asimismo, otro material visual muestra una gran brecha en el casco exterior cerca de la popa, con metal retorcido y estructuras internas visibles alrededor del área del impacto.

Corea del Sur, la cuarta economía más grande de Asia, depende en gran medida de las importaciones de combustible de Oriente Medio, la mayoría de las cuales transitaban por el estrecho de Ormuz antes de que fuera cerrado de facto.