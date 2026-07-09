El futbolista que Inglaterra dejó escapar hoy lidera a Francia en la lucha por el Mundial

Hace unos años, Michael Olise era un joven talento que buscaba una oportunidad después de ser descartado por dos de las academias más prestigiosas del fútbol inglés. Hoy, convertida en una de las principales figuras de la selección francesa en el Mundial de 2026, su historia es vista como una de las mayores oportunidades perdidas para el fútbol inglés.

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En un reportaje publicado por The Guardian, el periodista Rob Draper reconstruyó el camino del jugador del Bayern Múnich, desde sus primeros años jugando en una pequeña urbanización de Hayes , al oeste de Londres, hasta convertirse hoy día en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato y del mundo en sí.

Según recuerda Sean Conlon, uno de sus primeros entrenadores en el club Old Isleworthians, Olise mostró condiciones especiales cuando era solo un niño. "Lo que más me impresionó fue la forma en que se movía. Todo parecía natural" , afirmó el técnico al diario británico. Incluso aseguró que algunos entrenadores lo consideran "el mejor jugador que ha formado Inglaterra".

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Aunque su camino estuvo lejos de ser fácil. Después de haber estado en las categorías inferiores del Chelsea y del Manchester City, los clubes decidieron prescindir de él antes de que alcanzara la mayoría de edad. En ese momento apareció el Reading, un club que apostó por su talento pese a las dudas que existían sobre su adaptación.

El exojeador del Reading, Brendan Flanagan, recordó que dentro del club algunos desconfiaban del jugador precisamente por haber sido descartado por dos gigantes de la Premier League. Aun así, se le dio una oportunidad.

"No era un chico problemático. Era tranquilo, inteligente y simplemente se expresaba de una manera diferente", explicó Flanagan a The Guardian.

La apuesta dio resultados inmediatos. En poco tiempo, Olise pasó de las categorías juveniles al primer equipo y comenzó a llamar la atención por su visión de juego y capacidad para asistir a sus compañeros.

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Justamente aquel crecimiento hizo que posteriormente el Crystal Palace se interesara en él. Más adelante, el Bayern Múnich, donde terminó de consolidarse entre la élite del fútbol europeo de la mano del exjugador y ahora entrenador belga, Vincent Kompany.

Al mismo tiempo que su carrera despegaba, Inglaterra nunca logró convencerlo de representar a la selección absoluta. Nacido en Londres, Olise posee raíces familiares que también lo vinculaban con Francia, Argelia y Nigeria. Su madre es franco-argelina y su padre británico-nigeriano, una diversidad cultural que el propio futbolista ha mencionado en varias oportunidades.

Según The Guardian, fue la Federación Francesa de Fútbol la primera en ofrecerle un proyecto deportivo sólido cuando aún integraba las categorías juveniles del Reading. Aunque más adelante, Inglaterra intentó llevar a sus selecciones menores, pero el mediocampista ya había decidido continuar su proceso con el conjunto francés.

Esa decisión adquiere un peso especial hoy ya que, con cinco asistencias, Olise es el máximo asistente del Mundial de 2026 y uno de los futbolistas más destacados del torneo. Su rendimiento fue determinante para que Francia vuelva a instalarse en el podio de los principales candidatos al título.

La historia cobra todavía más importancia por el contexto del campeonato.

Francia se medirá a duelo con Marruecos por los cuartos de final, recordando que también se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, cuando ambas selecciones protagonizaron una semifinal histórica que terminó con triunfo francés por 2-0. En caso de avanzar, los dirigidos por Didier Deschamps seguirán en la carrera por un nuevo título mundial con un jugador que, para muchos en Inglaterra, nunca debió vestir otra camiseta.