"El fútbol sirve para integrar": Lamine Yamal ante presuntos comentarios racistas de un expresisente francés previo a la semifinal con España

El futbolista español Lamine Yamal aseguró en las últimas horas que “el fútbol sirve para integrar” y que, por ese motivo, tanto las selecciones de España y de Francia, su rival de este martes en las semifinales del Mundial, son ejemplo en ese aspecto.

"Yo creo que vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", aseguró.

Las declaraciones se dan previo al decisivo partido de este martes entre la selección de España y la selección de Francia por su pase a la final del Mundial 2026 y tras las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.

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“Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene", indicó.

Yamal también aprovechó para aclarar la polémica generada por sus declaraciones sobre el seleccionado francés. “Mis declaraciones no se malinterpretaron. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no, obviamente. Somos dos campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, explicó.

Asimismo, respaldó las palabras del defensor francés Jules Koundé: “Es como afirmó Jules Koundé: esto es fútbol y hay que tomarlo como tal”.

Luis de la Fuente, DT de la selección de España, fue consultado en rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial que 'La Roja' disputará frente a Francia.

Al respecto, el estratega consideró: "No es exagerado hablar de final anticipado. También era ante Portugal. Estamos dos de las selecciones que podían llegar a la final".

Luego, afirmó: "Ahora sí que estamos centrados en Francia, siendo conscientes de su gran potencial, pero también de que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo. Exigirá mejorar y vamos a dejarlo todo".