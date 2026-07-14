NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Lamine Yamal

"El fútbol sirve para integrar": Lamine Yamal ante presuntos comentarios racistas de un expresisente francés previo a la semifinal con España

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El atacante español Lamine Yamal. (EFE)
El atacante español Lamine Yamal. (EFE)
España y Francia jugarán su próxima semifinal en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

El futbolista español Lamine Yamal aseguró en las últimas horas que “el fútbol sirve para integrar” y que, por ese motivo, tanto las selecciones de España y de Francia, su rival de este martes en las semifinales del Mundial, son ejemplo en ese aspecto.

"Yo creo que vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", aseguró.

Las declaraciones se dan previo al decisivo partido de este martes entre la selección de España y la selección de Francia por su pase a la final del Mundial 2026 y tras las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.

o

“Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene", indicó.

Yamal también aprovechó para aclarar la polémica generada por sus declaraciones sobre el seleccionado francés. “Mis declaraciones no se malinterpretaron. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no, obviamente. Somos dos campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, explicó.

Asimismo, respaldó las palabras del defensor francés Jules Koundé: “Es como afirmó Jules Koundé: esto es fútbol y hay que tomarlo como tal”.

Luis de la Fuente, DT de la selección de España, fue consultado en rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial que 'La Roja' disputará frente a Francia.

Al respecto, el estratega consideró: "No es exagerado hablar de final anticipado. También era ante Portugal. Estamos dos de las selecciones que podían llegar a la final".

Luego, afirmó: "Ahora sí que estamos centrados en Francia, siendo conscientes de su gran potencial, pero también de que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo. Exigirá mejorar y vamos a dejarlo todo".

Temas relacionados:

Lamine Yamal

Selección

España

Francia

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Yo veo cómo se desploma ese edificio”: el relato de mujer afectada por los terremotos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Deportes

Ver más
Scuderia Ferrari, piloto Lewis Hamilton -Foto: EFE
Deporte Motor

La máxima categoría del automovilismo aterriza en unos de sus templos más sagrados para disputar el décimo Gran Premio de la temporada

Los 'antirécords' de Carlos Queiroz tras recibir seis goles al mando de dos selecciones distintas
Carlos Queiroz

La impactante declaración de Carlos Queiroz previo al juego de Ghana contra Colombia en el Mundial

Miembros del Parlamento de Noruega | Foto: AFP
Noruega

Miembros del Parlamento de Noruega realizaron tradicional coreografía "Viking Row" en plena sesión para apoyar el debut de su selección en el Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Superman | Foto: EFE
Superman

Actor de 'Superman' falleció junto a su esposa luego de quedar atrapados en un incendio en su casa en Nueva Jersey

María Corina Machado, premio Nobel de Paz junto a Idania Chirinos, directora del programa La Tarde de NTN24 - Foto: NTN24
María Corina Machado

María Corina Machado en exclusiva con NTN24: "El pueblo de Venezuela sabe que yo voy a volver, ya di mi palabra; el tener una fecha de elecciones dará seguridad y certeza"

Fotos X @SOUTHCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Aeronaves, buques y todoterrenos: Comando Sur reveló imágenes del imponente despliegue militar de EE. UU. en La Guaira luego de los terremotos

Venezolanos haciendo una fila - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

El régimen de Venezuela burocratiza la ayuda voluntaria en medio de la tragedia causada por los terremotos

María Corina Machado | Fotos EFE
María Corina Machado

“Este padre tiene derecho a consolar a sus hijas”: María Corina exige la liberación de preso político tras la dolorosa muerte de su esposa en los terremotos de Venezuela

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

"Lleva 10 años operando a favor de una dictadura criminal": Cayetana Álvarez de Toledo sobre caso Zapatero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre