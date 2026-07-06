Captan desde el espacio majestuoso fenómeno en la Tierra: el video compartido por una astronauta es imperdible

La astronauta Adenot Sophie de la misión Epsilon compartió en sus redes sociales un video en formato timelapse que deja ver una espectacular aurora observada desde la órbita terrestre, una publicación que rápidamente despertó el interés de miles de usuarios por la calidad de las imágenes y la perspectiva privilegiada desde el espacio.

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En el mensaje que acompaña la grabación, la astronauta explicó que el registro corresponde al día 139 de la misión y a la órbita número 2.155 alrededor de la Tierra. Además, señaló que después de publicar una serie de fotografías del fenómeno, decidió compartir el video para mostrar con mayor detalle el movimiento y la intensidad de la aurora.

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"Después de las fotografías, estoy muy feliz de compartir el timelapse de la aurora más espectacular de la misión Epsilon hasta ahora", escribió la tripulante en su publicación. También describió la experiencia de contemplar el fenómeno desde el espacio como un momento en el que resulta fácil "perderse por completo en la magia" del paisaje.

El video muestra una extensa franja de color verde brillante que se desplaza sobre el horizonte terrestre mientras la nave continúa su recorrido orbital.

Gracias a la técnica de timelapse, el movimiento de la aurora se aprecia de forma acelerada, permitiendo observar cómo las luces parecen ondular y cambiar de forma a medida que interactúan con la atmósfera del planeta.

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La astronauta también invitó a los usuarios a activar el sonido del video tras explicar que seleccionó cuidadosamente la música para transmitir en la medida de lo posible, la sensación que experimentó al contemplar el fenómeno desde la órbita.

Las auroras son fenómenos naturales que se producen cuando partículas cargadas provenientes del Sol interactúan con el campo magnético terrestre y colisionan con gases presentes en la atmósfera superior. Ese proceso libera energía en forma de luz, dando origen a los característicos tonos verdes, aunque también pueden presentarse colores rojizos, violetas o azules, dependiendo de la altitud y del tipo de gas involucrado.

Desde la Estación Espacial Internacional, los astronautas tienen una perspectiva única para observar este tipo de eventos, ya que vuelan a unos 400 kilómetros de altitud y completan una vuelta alrededor del planeta aproximadamente cada 90 minutos.

Esta posición privilegiada permite registrar fenómenos atmosféricos y astronómicos desde un ángulo imposible de apreciar desde la superficie terrestre.

La publicación se suma a las numerosas imágenes compartidas por tripulaciones espaciales durante los últimos años, las cuales han permitido acercar al público a algunos de los espectáculos naturales más impresionantes observados desde el espacio.